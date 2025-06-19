Черчесов определил лучшего футболиста, с которым он работал

Российский тренер Станислав Черчесов выбрал лучшего игрока в своей карьере.

«Игорь Денисов – лучший игрок на своей позиции, где бы я не работал. Такого игрока у меня не было.

Имею в виду спортивный характер, позицию, чтение игры, способность быть готовым и заряженным, способность заставлять без слов партнeров выкладываться.

У меня такого игрока не было ни в «Легии», ни в «Ференцвароше», ни в сборной России», – сказал Черчесов.