Черчесов определил лучшего футболиста, с которым он работал

Российский тренер Станислав Черчесов выбрал лучшего игрока в своей карьере.
«Игорь Денисов – лучший игрок на своей позиции, где бы я не работал. Такого игрока у меня не было.
Имею в виду спортивный характер, позицию, чтение игры, способность быть готовым и заряженным, способность заставлять без слов партнeров выкладываться.
У меня такого игрока не было ни в «Легии», ни в «Ференцвароше», ни в сборной России», – сказал Черчесов.
- Денисов завершил карьеру в мае 2019 года.
- Он выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
- Сейчас Игорь тренирует детей в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к клубу «Зенит»).
Источник: Legalbet