Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов недоволен управленцами в отечественном футболе.
«К сожалению, люди, которые занимаются нашим футболом, очень круто разбираются, я уверен, в бизнесе, но мне кажется, футбол – это немножко, мягко скажем, другое. И футболом, конечно, должны управлять футбольные люди.
Если, допустим гипотетически, взять меня и кинуть сейчас в «Лукойл», сказать: Игорь, подними мне там прибыль на 20%, – я ее не то что не подниму, через полгода «Лукойла» не будет. И меня вместе с ним», – сказал Денисов и рассмеялся.
- Денисов завершил карьеру в мае 2019 года.
- Он выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
- Сейчас Игорь тренирует детей в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к клубу «Зенит»).
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко