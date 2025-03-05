Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы

Выпускник академии «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что ему не нравится в работе школы.

«А ты знаешь, что в академии «Зенита», в моей академии, я говорю «моей», [потому что] я выпускник [еe], там, пять лет назад висел Халк с Артемом Дзюбой, а не я. И не выпускники, не Аршавин, не Быстров, не Слава Малафеев, а висели Дзюба с Халком. Вообще, вы вдумайтесь, висит Дзюба!

Артeм, ты топ, вопросов нет. Но при чeм здесь Дзюба?! При чeм здесь Халк?! Топ-игрок. Всe, я ему жму руку. Молодец, пушечный удар. Он привeл «Зенит» к одному чемпионству. Я вообще это объяснить не могу.

А это необъяснимо! И когда мне позвонили, спросили, где там хочешь висеть, я говорю, меня вообще не вешайте в этой вашей академии. Вы вообще вдумайтесь! А потом вы говорите «Почему?», когда вот такие вещи», – сказал Денисов на ютуб-канале Вити Кравченко.