Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы

Вчера, 17:32
10

Выпускник академии «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что ему не нравится в работе школы.

«А ты знаешь, что в академии «Зенита», в моей академии, я говорю «моей», [потому что] я выпускник [еe], там, пять лет назад висел Халк с Артемом Дзюбой, а не я. И не выпускники, не Аршавин, не Быстров, не Слава Малафеев, а висели Дзюба с Халком. Вообще, вы вдумайтесь, висит Дзюба!

Артeм, ты топ, вопросов нет. Но при чeм здесь Дзюба?! При чeм здесь Халк?! Топ-игрок. Всe, я ему жму руку. Молодец, пушечный удар. Он привeл «Зенит» к одному чемпионству. Я вообще это объяснить не могу.

А это необъяснимо! И когда мне позвонили, спросили, где там хочешь висеть, я говорю, меня вообще не вешайте в этой вашей академии. Вы вообще вдумайтесь! А потом вы говорите «Почему?», когда вот такие вещи», – сказал Денисов на ютуб-канале Вити Кравченко.

  • Сейчас 40-летний Денисов тренирует детей в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к клубу «Зенит»).
  • Игрок завершил карьеру в 2019 году.
  • У Денисова в активе 53 матча за сборную России.

Еще по теме:
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет» 7
Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит» 25
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Денисов Игорь Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1741186035
Игорь Денисов: я всегда говорил, что в "Зените" должен играть русский костяк. Клуб всегда был узнаваем. Сейчас я не болею за Зенит. Мне не нравится, что в моём городе, в котором я родился, играют одни бразильцы.... У нас на Мундиале играл Марио, классный игрок, вопросов нет, но вы не можете правого защитника воспитать? Одного правого защитника на 140-миллионную страну ... интервью Спортс.ру
Ответить
мАсквобадгуно
1741187378
Надо в Библии, имя Иуда, заменить на Игорь Денисов. Там ему самое место!
Ответить
7:1
1741187826
ну они тогда пошумели в ЛЧ, клубный рекорд установили, дзюба в группе 6 мячей наколотил, пропустив вперёд только роналду и левандовского. чё в те времена не повесить-то? пусть висит.
Ответить
Спартачище
1741190315
Мюллер преклоняется перед угольками А воспитанникам своей академии харкает в рожи Вот такое вот посмешище
Ответить
Skull_Boy
1741190393
Хахаххаах, даже портреты вывесить не могут потому что не никого
Ответить
sochi-2013
1741192427
Не поспоришь. К академии то они какое отношение имеют. "Футбольная академия — программа обучения для молодых и талантливых игроков, как правило, продолжительностью от 6 месяцев до нескольких лет" Или есть другое определение?
Ответить
Fju-2
1741193938
В своё время учился в 3-ёх разных школах, так там такой же беспредел, как в академии у Денисова. Висели портреты абсолютно левых людей (Ленин, Пушкин, Гоголь, Менделеев и др.).
Ответить
Айболид
1741194055
В академии Зенита "ВИСЕЛ" , а в спартаковской висел , висит и будет висеть .
Ответить
Главные новости
«Зенит» пытался подписать Погба, Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове», результаты 2-го дня 1/8 финала ЛЧ и другие новости
01:50
Алиссон побил два рекорда в матче с «ПСЖ»
01:37
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»
01:30
Только один бразилец делал больше голевых действий в сезоне Лиги чемпионов, чем Рафинья
01:20
Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала
01:00
Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Байер» (3:0) благодаря дублю Кейна
00:57
Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «ПСЖ» – 1:0
00:54
4
Защитник «Барселоны» установил антирекорд плей-офф ЛЧ
00:36
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
ФотоТренера «Лиона», назначенного месяц назад, отстранили до 30 ноября
00:12
Все новости
Все новости
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Галактионов объяснил, в чем успешность нынешнего «Локомотива»
Вчера, 23:35
Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!»
Вчера, 23:11
12
Андронов – о Соболеве: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда»
Вчера, 22:58
9
Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ
Вчера, 22:45
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»
Вчера, 22:25
7
Экс-спартаковец Рассказов ответил критикам русского рэпа
Вчера, 21:35
7
Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы
Вчера, 21:09
17
Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем
Вчера, 20:51
14
Галактионов прокомментировал зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:34
1
Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»
Вчера, 20:20
2
Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»
Вчера, 19:57
25
Черданцев оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 19:45
Бабаев раскрыл реакцию Вагнера Лава на предложение вернуться в ЦСКА после завершения карьеры
Вчера, 19:19
1
Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина
Вчера, 19:07
11
Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»
Вчера, 18:44
2
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»
Вчера, 18:33
1
В «Зените» отреагировали на новость о переговорах с Погба
Вчера, 18:18
11
Мостовой: «Почему я не могу сразу тренировать в РПЛ?»
Вчера, 17:48
10
Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
Вчера, 17:46
6
Адиев объяснил, почему у «Зенита» «пропала изюминка»
Вчера, 17:43
1
Орещук дал инсайд о внутренних склоках в «Динамо»
Вчера, 17:40
1
Карпин раскрыл, что написал игрокам «Ростова» после их ничьей с «Динамо»
Вчера, 17:36
1
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы
Вчера, 17:32
10
ФотоМостовой выложил первое фото с тренерской лицензией
Вчера, 17:30
6
Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»
Вчера, 15:57
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 