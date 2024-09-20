Денисов упрекнул ЦСКА за издевательство над «Зенитом» в матче легенд: «Так не делается»

Полузащитник команды легенд «Зенита» Игорь Денисов поделился впечатлениями от матча против ЦСКА (1:3).

У «Зенита» единственный гол забил Максим Астафьев.

– Ребятам из ЦСКА надо отдать должное, но так не делается.

– Что именно?

– Они –игровики. Кто-то год назад закончил играть, кто-то – полгода. Так нельзя. Если ты ведешь, заменись тогда. Потому что они играли с огромным запасом. Если бы прибавили – и десять забили бы нам.

– Как это регулировать?

– Очень легко. Я и Дзаге сказал, и Щенникову: «Вы заменитесь, дайте поиграть». Но если они считают, что можно над нами поиздеваться... А так ЦСКА с заслуженной победой.