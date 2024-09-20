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    • Денисов упрекнул ЦСКА за издевательство над «Зенитом» в матче легенд: «Так не делается»

    Денисов упрекнул ЦСКА за издевательство над «Зенитом» в матче легенд: «Так не делается»

    Полузащитник команды легенд «Зенита» Игорь Денисов поделился впечатлениями от матча против ЦСКА (1:3).

    – Ребятам из ЦСКА надо отдать должное, но так не делается.

    – Что именно?

    – Они –игровики. Кто-то год назад закончил играть, кто-то – полгода. Так нельзя. Если ты ведешь, заменись тогда. Потому что они играли с огромным запасом. Если бы прибавили – и десять забили бы нам.

    – Как это регулировать?

    – Очень легко. Я и Дзаге сказал, и Щенникову: «Вы заменитесь, дайте поиграть». Но если они считают, что можно над нами поиздеваться... А так ЦСКА с заслуженной победой.

    • Встреча прошла в Петербурге на «Смене».
    • Матч был посвящен памяти тренера Павла Садырина.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.09.2024 23:22
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    Комментарии (22)
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    Опрессовщик
    1726883080
    Ну и нытик)
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    The only one
    1726885305
    А расплакался то, разнылся... Позорище.
    Ответить
    TIMOTHY
    1726888183
    Ничего он не заплакал! Сказал про спортивный принцип!
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1726890215
    Стыдно.
    Ответить
    Alexxc
    1726892757
    Чможадные сами стадион зажали на память своего же тренера.а требует играть с ними дать забить.питерские козлы и позор страны когда уже с вами прекратят нянчиться
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    Номэд
    1726893079
    Каждый считает за честь лишний раз макнуть бом.жей их рылами в коровьи лепёхи.
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    Айболид
    1726894677
    Кони наверно ещё и премиальные получили . От лукойла . Стыдобища !
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    Vert255
    1726902229
    Пускай идёт плачет,стыдоба
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    Бриг
    1726908836
    ЦСКА с НЕБЫВАЛЫМ достижением! То, что в середине таблицы ковыряются - неважно. Главное у пенсионеров Зенита выиграть с трудом.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1726922592
    Регламента если нет, чего тогда говорить о том, кто в каком возрасте вышел на поле. Ждали, Пономарева за ЦСКА что ли, чтобы дед 75 летний играл? Вышли те, кто захотел, чего теперь говорить об этом.
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