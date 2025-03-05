Денисов: «Уверен, в России кто-то наверху ненавидит футбол»

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов на ютуб-канале Вити Кравченко поразмышлял о проблемах детско-юношеского футбола.

– Футбол доказывает, что провинции – это очень важно, потому что одни из самых талантливых ребят наших рождены как раз в маленьких городах. Головин из Калтана, Миранчук из Славянска.

– Но вот именно этими примерами, что ты сказал, надо как минимум отблагодарить детских специалистов, которые выращивали этих ребят, нашли, тренировали. Именно в этих городах [нужно] делать больше инфраструктуры, чтобы появлялось больше таких игроков.

– А почему это не понимают?

– Да понимают все это. Мне кажется, что кто-то наверху, я уверен в этом, ненавидит футбол, потому что, если приказ отдадут делать, будут делать.

– То есть тебе кажется…

– Не кажется, я в этом уверен.

– Ты уверен, что кто-то ненавидит футбол?

– Да.

– А что, если я тебе скажу, что такая ситуация не только в футболе, а и во всех видах спорта остальных?

– Давайте так. При всeм уважении к другому виду спорта футбол является самым, одним из самых богатых видов спорта. То есть за счeт футбола можно примирить, не знаю, разные национальности. Это такой вид спорта, который, блин, не знаю, мне кажется, он единственный такой вот, какой есть. Им живут, наверное, каждый не второй, а каждый первый.

– Тогда получается, что даже если футбол у нас на таком уровне инфраструктурный, то это просто не в фокусе государства. То есть спорт не в фокусе государства?

– Футбол в фокусе государства, потому что мы недавно провели чемпионат мира. Не в фокусе государства детский футбол, вообще внимания ноль. Ноль вообще. Там 100% ноль.