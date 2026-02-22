«Спартак» вместе с Быстровым хотел подписать Аршавина и Денисова

«Спартак» в нулевых хотел подписать трех футболистов «Зенита»: Владимира Быстрова, Андрея Аршавина и Игоря Денисова.

Об этом сообщил сам Быстров. Он перешел в «Спартак» в 2005-м.

– В теории кто-то мог быть на вашем месте? То есть решили бы продать не Быстрова, а Денисова или Кержакова или Аршавина?

– Так хотели продать до этого. Не удалось просто.

– Кого хотели?

– Шаву, меня и Гарика оптом взять, но Червиченко сказал: «Нет, это слишком дорого – 5 миллионов евро за троих».

– А потом пять за тебя одного?

– А потом пять за меня одного дал.