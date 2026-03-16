Топ-10 самых подешевевших футболистов Примеры по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Испании.
Топ-10 самых подешевевших футболистов Примеры выглядит так:
- Джуд Беллингем («Реал») – 140 миллионов евро (– 20 млн);
- Гави («Барселона») – 30 миллионов евро (– 10 млн);
- Алекс Баэна («Атлетико») – 45 миллионов евро (– 10 млн);
- Нико Уильямс («Атлетик») – 50 миллионов евро (– 10 млн);
- Родриго («Реал») – 50 миллионов евро (– 10 млн);
- Хулиан Альварес («Атлетико») – 90 миллионов евро (– 10 млн);
- Хуан Фойт («Вильярреал») – 10 миллионов евро (– 5 млн);
- Джовани Ло Чельсо («Бетис») – 10 миллионов евро (– 5 млн);
- Марк Касадо («Барселона») – 20 миллионов евро (– 5 млн);
- Рональд Араухо («Барселона») – 20 миллионов евро (– 5 млн).
Источник: Transfermarkt