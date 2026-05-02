  Гилерме призвали выгнать из «Локо» за неподобающее поведение

2 мая, 11:19
6

Координатор по развитию и подготовке вратарей молодeжного футбола «Локомотива» Гилерме некорректно повел себя по ходу матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Гилерме смеялся, когда «Локо» пропустил гол.

Ситуацию прокомментировал агент Дмитрий Селюк.

«Когда «Динамо» забило «Локомотиву», Гильерме хихикал. Я к нему хорошо относился, но сидеть и ржать вовсю… Тем более снимает телевидение. Ему абсолютно плевать.

Он доволен, что «Локомотив» уволит тех или других, быстрее выгонит Ульянова, но смеяться и веселиться, когда тебе забивает гол, это некорректно. Тем более, если человек претендует на весомую роль в клубе. Бразильцев нельзя никуда брать. Кроме денег, ни о чeм на думают. Смех Гильерме это подтверждает. Я к нему хорошо относился. Ротенберг подтянул его, а он сидит и ржeт. Для меня это нонсенс. Если бы я был руководитель, я бы выгнал сразу же. Но! Даже смеющийся Гильерме лучше, чем Ульянов», – сказал Селюк.

  • 39-летний Гилерме был в «Локо» в качестве футболиста с 2007 по 2024 год.
  • Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
  • На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Интерес
1777711872
Хуже всех перечисленных только Селюк, скрывающийся в Испании от российского правосудия и поучающий оставшихся в стране( числом 148 млн.).
Ответить
ScarlettOgusania
1777712552
"а он сидит и ржёт" - так вот кто под ником "клинер" ржёт на сайте бомбы...))
Ответить
Бумбраш
1777715465
Гиля россиянин жиш,видать иноагент...или гнилой просто
Ответить
алдан2014
1777724980
Максику смешно после поражения,Гилерме после гола пропущенного. Одним болельщикам от чего то не смешно...В чем правда брат?
Ответить
Cleaner
1777726918
Раз Селюк требует кого то уволить, значит увольнять ни в коем случае нельзя! Селюк хорошего не посоветует!..(((
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1777727997
Скоро будет,как в северной Корее,прискорбные лица,выдавливание слез при пропущенном мяче.Это ведь такое горе,вратарь гол пропустил)))
Ответить
