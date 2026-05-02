Гилерме призвали выгнать из «Локо» за неподобающее поведение

Координатор по развитию и подготовке вратарей молодeжного футбола «Локомотива» Гилерме некорректно повел себя по ходу матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Гилерме смеялся, когда «Локо» пропустил гол.

Ситуацию прокомментировал агент Дмитрий Селюк.

«Когда «Динамо» забило «Локомотиву», Гильерме хихикал. Я к нему хорошо относился, но сидеть и ржать вовсю… Тем более снимает телевидение. Ему абсолютно плевать.

Он доволен, что «Локомотив» уволит тех или других, быстрее выгонит Ульянова, но смеяться и веселиться, когда тебе забивает гол, это некорректно. Тем более, если человек претендует на весомую роль в клубе. Бразильцев нельзя никуда брать. Кроме денег, ни о чeм на думают. Смех Гильерме это подтверждает. Я к нему хорошо относился. Ротенберг подтянул его, а он сидит и ржeт. Для меня это нонсенс. Если бы я был руководитель, я бы выгнал сразу же. Но! Даже смеющийся Гильерме лучше, чем Ульянов», – сказал Селюк.