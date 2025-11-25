Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Гурцкая утверждает, что экс-вратарь «Локомотива» Гилерме вскоре получит престижную должность в клубе.
– Очевидно, новым спортивным директором «Локомотива» будет Гилерме. Что там будет делать Ульянов – не знаю.
– Почему нельзя сделать и документально, и юридически Гилерме спортивным директором?
– Сделают, не переживайте.
– Несколько недель назад вы говорили, что Поляцкин может получить официальную должность в «Локомотиве».
– Теперь этого не будет.
- 39-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 по 2024 год.
- Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
- На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.
- С марта Гилерме занимал пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локомотива».
Источник: «Это футбол, брат!»