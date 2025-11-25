Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»

Футбольный агент Тимур Гурцкая утверждает, что экс-вратарь «Локомотива» Гилерме вскоре получит престижную должность в клубе.

– Очевидно, новым спортивным директором «Локомотива» будет Гилерме. Что там будет делать Ульянов – не знаю.

– Почему нельзя сделать и документально, и юридически Гилерме спортивным директором?

– Сделают, не переживайте.

– Несколько недель назад вы говорили, что Поляцкин может получить официальную должность в «Локомотиве».

– Теперь этого не будет.