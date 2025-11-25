Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»

Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»

Сегодня, 01:11

Футбольный агент Тимур Гурцкая утверждает, что экс-вратарь «Локомотива» Гилерме вскоре получит престижную должность в клубе.

Очевидно, новым спортивным директором «Локомотива» будет Гилерме. Что там будет делать Ульянов – не знаю.

– Почему нельзя сделать и документально, и юридически Гилерме спортивным директором?

– Сделают, не переживайте.

– Несколько недель назад вы говорили, что Поляцкин может получить официальную должность в «Локомотиве».

– Теперь этого не будет.

  • 39-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 по 2024 год.
  • Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
  • На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.
  • С марта Гилерме занимал пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локомотива».

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме Гурцкая Тимур
