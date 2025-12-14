Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»

Агент Тимур Гурцкая скептически отнесся к словам другого агента Германа Ткаченко о том, что «Зенит» стал тратить меньше денег.

– Пока доказать это нечем. В чем сокращение трат? Пока это не имеет подтверждения. Доказать это нечем. То, что они пытаются на русских экономить – это не первый раз. Но зато покупают иностранцев, поэтому рациональность трат – пока просто слова.

Посмотрим, как они проведут зимнее трансферное окно, учитывая, что они хотят стать чемпионами. Потом снова Герману зададим вопрос – в чем сокращение трат? Может быть, они в столовой поменяли мясо на курицу и на этом экономят.

– Главная статья расходов – фонд оплаты труда. Были данные в «Это футбол, брат», что у Жерсона 6 миллионов евро в год, у Вендела 4,5 [миллиона].

- Пока фонд оплаты труда запредельный. Думаю, что такая же зарплата, как у Вендела, и у Луиса Энрике. Поэтому когда у тебя три футболиста получают 15 миллионов, сложно говорить, что стали тратить меньше денег.

– Почему, на твой взгляд, Зырянову в его новой должности разрешают только озвучивать объявления о новом рекламном партнере?

– У меня нет объяснений тому, когда что-то происходит в «Зените». У нас нет с ними прямого коннекта. Аршавин готов говорить про академию, но про то, что происходит в главной команде, он узнает из прессы.