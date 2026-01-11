Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о готовности к работе в московском клубе.
«Хотелось бы быть в «Спартаке», но пока никаких предложений не было. Я ни к кому не напрашиваюсь. Все знают, кто такой Александр Мостовой. Все знают мой телефон – обращайтесь.
Советник или помощник генерального директора? Было бы интересно на менеджерском посту. Елки-палки, кого у нас в футболе только не было, а некоторых и кругами водят – но не выдающихся людей, которые отдали футболу жизнь. К этому мы еще не привыкли, в отличие от Европы», – сказал Мостовой.
- В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
- Мостовой выступал за «Спартак» в 1987–1991 годах, дважды выиграв с клубом чемпионат СССР.
Источник: «Спорт-Экспресс»