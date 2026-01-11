Введите ваш ник на сайте
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»

Вчера, 20:02
10

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о готовности к работе в московском клубе.

«Хотелось бы быть в «Спартаке», но пока никаких предложений не было. Я ни к кому не напрашиваюсь. Все знают, кто такой Александр Мостовой. Все знают мой телефон – обращайтесь.

Советник или помощник генерального директора? Было бы интересно на менеджерском посту. Елки-палки, кого у нас в футболе только не было, а некоторых и кругами водят – но не выдающихся людей, которые отдали футболу жизнь. К этому мы еще не привыкли, в отличие от Европы», – сказал Мостовой.

  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
  • Мостовой выступал за «Спартак» в 1987–1991 годах, дважды выиграв с клубом чемпионат СССР.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768151189
А нет, всё по старому)) Такой же контуженный, не исправился!)))
Ответить
rash1959
1768152460
Да дайте же ему место в охране, ворота открывать-закрывать.
Ответить
Айболид
1768152840
Мне бы такую работу, чтобы поменьше работать .Начальником могу . (с)
Ответить
mutabor0992
1768153850
Свадебный генерал.Сашко шо гроши кончились?Так столько,сколько тебе на мтв плотют...Нихде платить не будут.
Ответить
Цугундeр
1768155601
В ответ технический координатор Тёма Ребров ещё крепче вцепился зубами в шлагбаум..
Ответить
bes 2
1768158536
но не выдающихся людей, которые отдали футболу жизнь.==== Тут он прав. Эх жаль нет у меня сейчас футбольных клубов под рукой. А так бы я сразу его тренером назначил. Но нет у меня футбольных клубов.И пароходов и заводов нет.Даже какого нибудь простенького клуба нет. А так бы я...Даже айболида взял бы дворником.
Ответить
алдан2014
1768187245
Сразу и вспомнить,кто бы так беспардонно выбивал себе работу
Ответить
Прокс
1768196271
А что у Сра.ньтака подкармливать сви.но.к уже место заняли,эх Дубина подсуетился,извини Сашка!!!!
Ответить
