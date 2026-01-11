Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»

Инсайдер Сергей Егоров поделился мнением об обмене игроками между ЦСКА и «Зенитом».

В Петербург отправился Игорь Дивеев.

В обратном направлении перешел Лусиано Гонду. Помимо аргентинца ЦСКА получил 2+ миллиона евро.

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

«До судьбы Гонду мне дела нет никакого. Это очередной иностранец, аргентинец, которых в РПЛ было достаточно. А тех, у которых получилось, мало.

На мой взгляд, это обмен в пользу «Зенита». Питер получает основного защитника сборной, который имеет постоянную практику, на форварда, который в первой части сезона в РПЛ не забил ничего. В матчах текущего чемпионата футболист стал в «Зените» третьим форвардом.

Взять Гонду и верить, что он поможет в борьбе за золото весной – сильно рисковать. Если у Лусиано получится и он начнет забивать – аплодисменты тем, кто берет. Если нет и аргентинец сядет под Мусаева, Алеррандро – просто катастрофа.

Я все ждал слов Дивеева – пусть и и пресс-службы. После фразы «Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста» сложилось впечатление, что это решение – больше ЦСКА, чем Дивеева. Это нужно было клубу, в первую очередь.

И в этом плане вернулся бы к истории с Марио Фернандесом и «Зенитом».

Если клуб может для себя выбрать лучший вариант, почему то же самое не может сделать футболист?» – написал Егоров.