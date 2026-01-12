Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз

«Барселона» в финале Суперкубка Испании победила «Реал». Дублем отметился нападающий Рафинья.
У «Реала» в обоих голах поучаствовал Гонсало Гарсия.
На 90+1 минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.
Это 16-й Суперкубок страны для каталонцев.
У «Барселоны» десять побед подряд. «Реал» прервал пятиматчевую победную серию.
Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия).
Суперкубок Испании. Финал
Барселона - Реал - 3:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Рафинья, 36; 1:1 - Винисиус, 45+2; 2:1 - Р. Левандовски, 45+4; 2:2 - Г. Гарсия, 45+6; 3:2 - Рафинья, 73.
Удаления: Ф. де Йонг, 90+1 - нет.
Источник: «Бомбардир»