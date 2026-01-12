Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз

Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз

Сегодня, 00:04
11

«Барселона» в финале Суперкубка Испании победила «Реал». Дублем отметился нападающий Рафинья.

У «Реала» в обоих голах поучаствовал Гонсало Гарсия.

На 90+1 минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.

Это 16-й Суперкубок страны для каталонцев.

У «Барселоны» десять побед подряд. «Реал» прервал пятиматчевую победную серию.

Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании. Финал
Барселона - Реал - 3:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Рафинья, 36; 1:1 - Винисиус, 45+2; 2:1 - Р. Левандовски, 45+4; 2:2 - Г. Гарсия, 45+6; 3:2 - Рафинья, 73.
Удаления: Ф. де Йонг, 90+1 - нет.

Источник: «Бомбардир»
Император Бомжей
1768165532
Я такого кайфа от футбола, давно не получал)) Супер финал, в котором было всё, отличный матч!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1768165778
Отличный равный матч!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768165807
забавно, победила Барса, лучшим на поле был Рафинья, который и получил MVP, а приз игрока на срач-тв отдали мартышке.... ноющее недочудо, видать, имеет персонального болельщика в лице грузинской дамы))))
Ответить
САНЁК17
1768192662
Уважаемые болельщики за каталанского клуба Барселона, вы это простите Мадридистов засранцев за то что они прошлом разе в эл-класико забили пара голов, С очередным титулом вас !
Ответить
FFR
1768198114
Реалу обязательно нужно усиливать защиту , Чуамени, Камавинга не умеют защищаться, они не защитники. А Хейсен пока молодой и не опытный. Нужен цепкий, надёжный центральный защитник.
Ответить
zigbert
1768199704
Интересная получилась игра. Есть было на что посмотреть. Барселона как обычно взяла мяч под свой контроль но Реал не сдавался,отвечал острыми контратаками. У Барсы лучшим был Рафинья,у Реала Винисиус.
Ответить
...уефан
1768204047
...не досмотрел, но - йоохо, Барса!!!...
Ответить
