Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз

«Барселона» в финале Суперкубка Испании победила «Реал». Дублем отметился нападающий Рафинья.

У «Реала» в обоих голах поучаствовал Гонсало Гарсия.

На 90+1 минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.

Это 16-й Суперкубок страны для каталонцев.

У «Барселоны» десять побед подряд. «Реал» прервал пятиматчевую победную серию.

Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия).