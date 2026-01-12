«Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем

Игроки «Барселоны» после финала Суперкубка Испании с «Реалом» (3:2) отметили возвращение на поле Рональда Араухо.

Они подняли на руки и качали защитника. Уругваец также поднял трофей на церемонии награждения.

Араухо вышел на замену на 90+3-й минуте игры – это его первый матч после перерыва, продлившегося больше месяца.

26-летний защитник не играл из-за психологических проблем – последний раз он выходил на поле 25 ноября в матче с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов, где получил красную карточку.