Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем

«Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем

Сегодня, 09:36
1

Игроки «Барселоны» после финала Суперкубка Испании с «Реалом» (3:2) отметили возвращение на поле Рональда Араухо.

Они подняли на руки и качали защитника. Уругваец также поднял трофей на церемонии награждения.

Араухо вышел на замену на 90+3-й минуте игры – это его первый матч после перерыва, продлившегося больше месяца.

26-летний защитник не играл из-за психологических проблем – последний раз он выходил на поле 25 ноября в матче с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов, где получил красную карточку.

Еще по теме:
«Барселона» приблизилась к «Реалу» по числу выигранных трофеев
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы» 3
Источник: страница The Athletic в соцсети X
Суперкубок Испании Реал Барселона Араухо Рональд
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1768205163
По быстрей бы он оправился от душевных травм, чтобы можно было хоть куда-то пристроить... Хоть вместе с тер штегеном в жирону.
Ответить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
1
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
2
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
Все новости
Реакция Куртуа на поражение от «Барселоны»
09:56
«Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем
09:36
1
«Барселона» приблизилась к «Реалу» по числу выигранных трофеев
08:58
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» в Суперкубке Испании
06:37
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
11
ФотоФанат из России пронес флаг «Факела» на Эль Класико
Вчера, 23:15
1
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть в Эль Класико
Вчера, 21:13
1
Отважный прогноз Радимова на Эль Класико: «У них дрова в середине поля»
Вчера, 12:52
3
Семин поделился ожиданиями от Эль Класико в финале Суперкубка Испании
10 января
2
Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 11 января 2026
10 января
В Испании раскрыли, что Алонсо сказал Симеоне, провоцировавшему Винисиуса
9 января
1
Алонсо высказался о конфликте Винисиуса и Симеоне
9 января
2
Реакция Винисиуса на провокации Симеоне
9 января
2
Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико»
9 января
2
Реакция Мбаппе на выход «Реала» в финал Суперкубка Испании
9 января
1
Симеоне прокомментировал перепалку с Винисиусом
9 января
3
Алонсо ответил, будет ли Мбаппе готов к Эль Класико в финале Суперкубка Испании
9 января
Симеоне дважды спровоцировал Винисиуса в полуфинале Суперкубка Испании
9 января
2
Суперкубок Испании. «Реал» прошел «Атлетико» и сыграет в финале с «Барселоной»
8 января
ФотоКапитан «Атлетико» стал рекордсменом мадридского дерби
8 января
Беллингем оценил поддержку Алонсо игроками «Реала»
8 января
1
Флик пошутил о просмотре матча «Реала» с «Атлетико»
8 января
Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Атлетиком»
8 января
Суперкубок Испании. «Барселона» стала первым финалистом, уничтожив «Атлетик»
7 января
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 