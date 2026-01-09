Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:1).

«Это полуфинальный матч. Ранний гол дал нам преимущество, которое требовалось защищать. Были периоды, когда приходилось подолгу обороняться, но цель была выйти в финал, и мы рады, что можем сыграть в нем в воскресенье.

При счете 1:0, мы оказались в несколько невыгодном положении, но нужно адаптироваться к каждой ситуации. Идея заключалась не в том, чтобы защищаться; цель была в победе, и мы в финале».

Травмы? Тони [Рюдигер] продержался столько, сколько мог. После замен у нас был период, когда ситуация стабилизировалась, до последних десяти минут, когда нам пришлось сдерживать соперника.

– Были ли замены вызваны тем, что Винисиус не защищался?

– Они нагрузили этот фланг большим числом игроков, и нам нужно было укрепить его.