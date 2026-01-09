Реакция Винисиуса на провокации Симеоне

Вингер «Реала» Винисиус прокомментировал перепалку с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
Бразилец оставил сообщение под видео журналиста Фабрицио Романо в социальной сети, демонстрирующим конфликт в момент замены игрока.
«Опять проиграл матч на вылет🥺», – написал Винисиус.
В ходе полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» победил со счетом 2:1, аргентинский тренер сказал бразильцу во время игры: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».
После замены Винисиуса на 80-й минуте, когда футболист покидал поле, Симеоне начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо, при этом что-то говоря. Бразильцу не понравилось поведение аргентинского специалиста – его пришлось успокаивать запасным и членам тренерского штаба. Оба получили по предупреждению.
- Голы у «Реала» забили Федерико Вальверде на 2-й минуте и Родриго на 55-й. У «Атлетико» отличился Александр Серлот на 58-й.
- «Реал» сыграет в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» 11 января.