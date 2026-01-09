Реакция Винисиуса на провокации Симеоне

Вингер «Реала» Винисиус прокомментировал перепалку с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

Бразилец оставил сообщение под видео журналиста Фабрицио Романо в социальной сети, демонстрирующим конфликт в момент замены игрока.

«Опять проиграл матч на вылет🥺», – написал Винисиус.

В ходе полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» победил со счетом 2:1, аргентинский тренер сказал бразильцу во время игры: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».

После замены Винисиуса на 80-й минуте, когда футболист покидал поле, Симеоне начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо, при этом что-то говоря. Бразильцу не понравилось поведение аргентинского специалиста – его пришлось успокаивать запасным и членам тренерского штаба. Оба получили по предупреждению.