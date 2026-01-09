Симеоне дважды спровоцировал Винисиуса в полуфинале Суперкубка Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пытался разозлить вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
- Команды встречались в 1/2 финала Суперкубка Испании.
- «Реал» выиграл со счетом 2:1.
- Винисиус вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.
Симеоне впервые спровоцировал бразильца еще до перерыва. Он сказал: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».
Второй инцидент произошел после замены Винисиуса. Когда игрок «Реала» покидал поле, тренер «Атлетико» начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо, при этом что-то проговаривая.
Нападающему не понравилось поведение аргентинского специалиста – его пришлось успокаивать запасным и членам тренерского штаба.
Главный арбитр в итоге дал по желтой карточке и Винисиусу, и Симеоне.
Источник: Cope