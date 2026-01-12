Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал результат матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Он назвал поражение болезненным.

Встреча проходила в Джидде (Саудовская Аравия) и закончилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев. Дубль сделал Рафинья.

«Больно в любом случае. Матч получился равным, очень напряженным, зрелищным. Остается ощущение, что у нас были два абсолютно явных момента в концовке – мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге поздравляем «Барселону».

В последние 15 минут произошло много всего. Мы неплохо контролировали игру – без мяча, но при этом у нас были два самых опасных момента. Мы пропустили первый гол, однако команда показала характер: мы ушли на перерыв при счете 2:2.

Во втором тайме игра была плотной, равной – им немного повезло с тем самым голом, а мы пытались отыграться, но не получилось», – сказал Алонсо.