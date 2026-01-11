Отважный прогноз Радимова на Эль Класико: «У них дрова в середине поля»

Бывший игрок «Сарагосы» Владислав Радимов дал прогноз на финал Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

«Мое мнение: «Барса» размажет «Реал». Просто без шансов, особенно с такими защитниками «Мадрида». Возвращение Мбаппе не поможет, потому что у «Реала» атакующие игроки не участвуют в обороне. Беллингем еле ходит, Родриго не оборонительный игрок, Винисиус вообще ничего не делает сзади (и об этом говорят все испанцы), но и Мбаппе со своей стороны не особо поможет.

Если бы «Атлетико» был чуть удачливее, мы бы сейчас говорили о другом финале. «Реал» свой гол забьет, это понятно, но «Барса» их раскатает. Я думаю, что «Барселона» выиграет и первый тайм, и матч. Как и в полуфинале, включит максимальные обороны прямо с первой половины.

Дальше основная ставка, и я тут удивлю: фора «Барсы» (-1,5). Коэффициент отличный, а разница между командами сейчас колоссальная. У «Реала» защитники уровня Асенсио и Рюдигера, в середине поля – дрова. Слева Каррерас, который вообще мяч отбирать не может, кто бы против него ни вышел», – сказал Радимов.