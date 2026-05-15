Стали известны 4 участника Суперкубка Испании-2027

«Реал» гарантировал себе 2-е место в Примере после домашней победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура.

Таким образом, мадридцы обеспечили себе участие в Суперкубке Испании, который должен состояться в феврале 2027 года.

Ранее места в турнире себе гарантировали «Барселона» (чемпион страны), «Реал Сосьедад» (обладатель Кубка) и «Атлетико» (финалист Кубка).

Суперкубок Испании может впервые пройти в Катаре.