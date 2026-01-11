Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть в Эль Класико

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе попал в заявку команды на финал Суперкубка Испании с «Барселоной».
Француз начнет игру на скамейке запасных, но, вероятно, сможет появиться на поле во втором тайме.
Мбаппе присоединился к «Реалу» в Саудовской Аравии уже после того, как мадридцы в полуфинале турнира победили «Атлетико» (2:1). Он тренировался с командой в Джидде, где проводится Суперкубок.
- Финал пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.
- 27-летний Мбаппе из-за растяжения связок колена пропустил первые 2 матча «Реала» в 2026 году.
Источник: As