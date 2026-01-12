«Манчестер Юнайтед» определился с главным претендентом на пост временного тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется к назначению Майкла Кэррика на пост временного тренера.

Такоер мнение сложилось у боссов клуба по итогам интервью, состоявшегося на минувшей неделе. Ранее фаворитом на пост временного тренера манкунианцев считался Уле-Гуннар Сульшер.

Ожидается, что окончательное решение будет принято сегодня.