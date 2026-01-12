Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» определился с главным претендентом на пост временного тренера

«Манчестер Юнайтед» определился с главным претендентом на пост временного тренера

Вчера, 12:28
1

Руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется к назначению Майкла Кэррика на пост временного тренера.

Такоер мнение сложилось у боссов клуба по итогам интервью, состоявшегося на минувшей неделе. Ранее фаворитом на пост временного тренера манкунианцев считался Уле-Гуннар Сульшер.

Ожидается, что окончательное решение будет принято сегодня.

  • После увольнения Рубена Аморима обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Даррен Флетчер. Под его руководством команда сыграла вничью с «Бернли» в 21-м туре АПЛ (2:2) и вылетела из Кубка Англии, проиграв в 3-м раунде «Брайтону» (1:2).
  • Команда занимает в АПЛ 6-е место с 32 очками после 21 тура.

Еще по теме:
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона» 6
В «Барселоне» приняли решение по будущему арендованного Рэшфорда 8
Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру 9
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар Кэррик Майкл Флетчер Даррен
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768212742
Да какая разница, кто будет тренировать МЮ эти пол года, толку все равно не будет никакого, они сейчас типичный середняк АПЛ, никого обыграть в этом году не могут, вылетели из кубка, идут на 7 месте. Вы хоть кого им поставьте, они так и будут в середине таблице туда сюда гонять вату)))
Ответить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА
09:42
Эмери напутствовал Карседо перед его переходом в «Спартак»
09:36
1
Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»
09:24
1
Карседо сказал, повлияли ли деньги на его переход в «Спартак»
08:56
2
Карседо поделился ощущениями от возвращения в «Спартак»
08:33
4
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»
08:09
1
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Трансфер Баринова, новый тренер «Реала», решение «Спартака» по Максименко, Еременко боится возвращаться в Россию и другие новости
01:43
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
01:10
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» определился с главным претендентом на пост временного тренера
Вчера, 12:28
1
Фото«Ливерпуль» объявил о трансфере 18-летнего защитника
9 января
Сын Бекхэма согласился общаться с родителями только через адвоката
9 января
5
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру
9 января
9
Гвардиола охарактеризовал 72-миллионного новичка «Манчестер Сити»
9 января
2
Новичок «Манчестер Сити»: «Я готов покорить мир!»
9 января
Слот объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»
9 января
1
Фото«Манчестер Сити» подписал контракт с Семеньо
9 января
5
Мартинелли сделал заявление после инцидента с травмированным игроком «Ливерпуля»
9 января
1
Невилл – о поведении Мартинелли: «Удивлен, что ему никто не врезал»
9 января
Слот прокомментировал ситуацию между травмированным Брэдли и игроком «Арсенала»
9 января
3
Артета объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»
9 января
1
ФотоИгрок «Арсенала» бросил мяч в травмированного игрока «Ливерпуля» и выталкивал его с поля
9 января
1
АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем», оторвавшись от преследователей на 6 очков
9 января
3
Гвардиола сообщил о серьезной травме игрока «Манчестер Сити»
8 января
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала»
8 января
4
Фанаты «Челси» снова скандировали имя Абрамовича
8 января
1
В АПЛ забит самый поздний победный гол в истории
8 января
В АПЛ побили рекорд по голам за сезон среди бразильцев
8 января
ФотоТренер «МЮ» отреагировал на спорное решение судьи в игре с «Бернли»
8 января
ФотоТренер «Тоттенхэма» объяснил, почему пил из стаканчика с логотипом «Арсенала» перед матчем
8 января
Реакция тренера «Манчестер Юнайтед» на ничью с «Бернли»
8 января
АПЛ. «МЮ» не выиграл в первом матче без Аморима, «Ньюкасл» вырвал победу на 102-й минуте
8 января
АПЛ. «Челси» проиграл, «Манчестер Сити» потерял очки и другие результаты
8 января
ВидеоХабиб сходил на футбол с российским игроком из АПЛ
7 января
1
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Итальянский тренер отказал «Манчестер Юнайтед»
7 января
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 