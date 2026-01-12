«Манчестер Юнайтед» определился с главным претендентом на пост временного тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется к назначению Майкла Кэррика на пост временного тренера.
Такоер мнение сложилось у боссов клуба по итогам интервью, состоявшегося на минувшей неделе. Ранее фаворитом на пост временного тренера манкунианцев считался Уле-Гуннар Сульшер.
Ожидается, что окончательное решение будет принято сегодня.
- После увольнения Рубена Аморима обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Даррен Флетчер. Под его руководством команда сыграла вничью с «Бернли» в 21-м туре АПЛ (2:2) и вылетела из Кубка Англии, проиграв в 3-м раунде «Брайтону» (1:2).
- Команда занимает в АПЛ 6-е место с 32 очками после 21 тура.
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X