  Реакция Артеты на ничью в матче «Арсенала» с худшей командой АПЛ

Реакция Артеты на ничью в матче «Арсенала» с худшей командой АПЛ

19 февраля, 07:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги гостевого матча 31-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Очень сложно это принять. Во втором тайме мы играли не так, как должны были и как нужно для победы в матче АПЛ. Лучше не давать сейчас оценок, у всех сейчас слишком много эмоций. Нужно принять этот удар, мы его заслужили.

Легко на эмоциях сказать что-то, что навредит команде. Все хотят как можно лучшего. Надо переживать и трудные времена. Сегодня мы заплатили свою цену на последней минуте. Надо делать базовые вещи намного лучше, чем делали мы.

Надо критически отнестись к себе, потому что мы сыграли недостаточно хорошо. В последние месяцы в чемпионате мы выступаем нестабильно. В тяжелую минуту нужно показать, насколько сильно мы хотим победить и насколько мы хороши. Надо проявить характер», – сказал Артета.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Вулверхэмптон Артета Микель
