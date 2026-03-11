Команда «Зенита» сыграет с «Бенфикой» и «Кристал Пэлас»

«Зенит»-2010 г.р. сыграет с «Бенфикой», «Кристал Пэлас» и «Пармой» на международном турнире в Катаре.

«Зенит», как и «Спартак», встретится с лучшими иностранными командами. Причем поддержку российским академиям оказал РФС.

«Зенит» принял приглашение на Кубок AI Ain, где также может сыграть с «Эспаньолом» и «Ривер Плейт». Все больше европейских команд готовы играть.

Турнир состоится в марте в разгар ЮФЛ, но РФС одобрил перенос тура ради интеграции в международную повестку», – написал источник.