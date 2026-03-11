Команда «Зенита» сыграет с «Бенфикой» и «Кристал Пэлас»

Команда «Зенита» для игроков 2010 года рождения отправится в Катар на международный турнир.
«Зенит»-2010 г.р. сыграет с «Бенфикой», «Кристал Пэлас» и «Пармой» на международном турнире в Катаре.
«Зенит», как и «Спартак», встретится с лучшими иностранными командами. Причем поддержку российским академиям оказал РФС.
«Зенит» принял приглашение на Кубок AI Ain, где также может сыграть с «Эспаньолом» и «Ривер Плейт». Все больше европейских команд готовы играть.
Турнир состоится в марте в разгар ЮФЛ, но РФС одобрил перенос тура ради интеграции в международную повестку», – написал источник.
- Российскую команду пригласили в Катар, несмотря на продолжающееся с 2022 года отстранение российского футбола от международного. Сборная страны проводит только товарищеские матчи, российские клубы не участвуют в еврокубках.
- В Российском футбольном союзе (РФС) выражали надежду, что бан снимут в 2026 году.
- Ранее в Венгрию пригласили спартаковских воспитанников.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»