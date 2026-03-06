Бэйл удивил выбором самого сложного соперника в карьере

Бывшего нападающего «Реала» Гарета Бэйла попросили выбрать самого сложного соперника в карьере.
Таковым Гарет назвал бывшего защитника сборной Англии Майку Ричардса.
- 36-летний валлиец больше всего матчей в карьере провел за «Реал» (2013-2022 годы). За мадридцев в Примере Бэйл провел 176 встреч, забил 81 гол. С «Реалом» Гарет пять раз брал Лигу чемпионов, три раза – Примеру.
- 37-летний Ричардс основную часть карьеры провел в родной Англии. Больше всего матчей он отыграл за родной «Манчестер Сити», с которым один раз брал АПЛ.
- За сборную Англии Ричардс провел 13 встреч, забил один гол. В частности, Майка играл в «Лужниках» против сборной России в 2007 году (1:2).
Источник: «Бомбардир»