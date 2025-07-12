Бэйл объяснил критику в адрес Мбаппе

Бывший вингер «Реала» Гарет Бэйл рассказал, почему Килиана Мбаппе критикуют, несмотря на лучшую результативность в Европе.

«Не сказал бы, что Килиан провел плохой сезон, но, с учетом его имени и статуса, люди всегда будут требовать от него большего.

Мбаппе по-прежнему забивает и делает полезные вещи, просто «Реал» в этом сезоне ничего не выиграл. Он выкладывается на поле, но, возможно, у него не так много моментов, как хотелось бы.

Хаби Алонсо предстоит найти нужный баланс: прессинговать, выжимать максимум, но при этом беречь энергию Килиана для решающих эпизодов. Это будет непросто», – заявил Бэйл.