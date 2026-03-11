«Не по-мужски»: на «Матч ТВ» заступились за Орзул

11 марта, 18:23
11

Комментатор Сергей Дурасов оценил публикацию «Динамо» о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.

  • Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также она спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».
  • Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.
  • Орзул – болельщица «Динамо».

«Динамо», у вас большой и сильный клуб. У вас лучший старт года среди всех российских клубов. У вас прекрасный тренерский штаб. У вас наконец-то появился отличный кипер Курбан Расулов. У вас все хорошо. Но что с манерами, джентльмены?

Это эфир. Бывает, что в эфире проскакивают неудачные шутки (в данном случае скорее безобидные). Вы же сильные мужчины, а Маша девушка. Да ещe и болельщица вашего клуба. Улыбнитесь в ответ и подарите букет, праздник все-таки. Но вас так переклинило, что вы тупо запустили травлю Маши Орзул.

Что бы ни случилось в студии, ваша подобная реакция не показатель силы или остроумия. Это просто не по-мужски», – написал Дурасов.

Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться» 1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой» 1
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде» 1
Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (11)
...уефан
1773243477
...всё чаще в голову приходит мысль, что Бомбер - инет-филиал Матч ТВ...
Fju-2
1773246496
"Это просто не по-мужски" На сайте Динамо написано: "Руководитель пресс-службы: Кристина Кесслер" Полагаю - это действительно не мужчина.
Феликс Михайлов
1773246748
Пора уже гнать из эфира всю эту шайку-лейку во главе с губошлёпом.
BRAZILES
1773251719
ее нужно отправить на шоу МАСКА в жюри
Бумбраш
1773252475
Дурасик-пи.расик..вытри сопли..сборище слюнтяев-алкашей и баб не первой свежести.не будет команд,не будет вью и пойдете Миллеру на дачу огород полоть))) радуйтесь что вам отвечают,а не посылают на...
Главные новости
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
11
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Все новости
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
