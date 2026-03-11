«Не по-мужски»: на «Матч ТВ» заступились за Орзул

Комментатор Сергей Дурасов оценил публикацию «Динамо» о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул.

Ранее московский клуб высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также она спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

Орзул – болельщица «Динамо».

«Динамо», у вас большой и сильный клуб. У вас лучший старт года среди всех российских клубов. У вас прекрасный тренерский штаб. У вас наконец-то появился отличный кипер Курбан Расулов. У вас все хорошо. Но что с манерами, джентльмены?

Это эфир. Бывает, что в эфире проскакивают неудачные шутки (в данном случае скорее безобидные). Вы же сильные мужчины, а Маша девушка. Да ещe и болельщица вашего клуба. Улыбнитесь в ответ и подарите букет, праздник все-таки. Но вас так переклинило, что вы тупо запустили травлю Маши Орзул.

Что бы ни случилось в студии, ваша подобная реакция не показатель силы или остроумия. Это просто не по-мужски», – написал Дурасов.