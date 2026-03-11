«Динамо» высмеяло Орзул – ведущая «Матч ТВ» отреагировала

Пресс-служба «Динамо» опубликовала ролик, высмеивающий Марию Орзул и Николая Писарева за работу после выигранного дерби с ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ.

Ведущая «Матч ТВ» брала интервью у вратаря бело-голубых Курбана Расулова. Она спрашивала динамовца про атмосферу в команде после смены главного тренера в ноябре: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Прощаясь с Расуловым, Орзул сказала: «Берегите пятую точку».

Писарев, в свою очередь, задавал вопросы про трофеи: «Все-таки вы задолжали болельщикам не только эти три игры, но и вообще титулы. Вы за титулом когда пойдете?»

«Динамо» выложило видео, где за это интервью вручают премию ТЭФИ: «Номинация «Интервью года». За вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА – «Динамо».

Мария Орзул отреагировала на издевку в комментариях: «Дорогое «Динамо». А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили после ухода Карпина, что атмосфера сильно поменялась. Я болею за «Динамо» и болею за все, что происходит внутри команды. На ЦСКА – «Динамо», на студии было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре».