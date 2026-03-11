Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» высмеяло Орзул – ведущая «Матч ТВ» отреагировала

11 марта, 01:55
16

Пресс-служба «Динамо» опубликовала ролик, высмеивающий Марию Орзул и Николая Писарева за работу после выигранного дерби с ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ.

Ведущая «Матч ТВ» брала интервью у вратаря бело-голубых Курбана Расулова. Она спрашивала динамовца про атмосферу в команде после смены главного тренера в ноябре: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Прощаясь с Расуловым, Орзул сказала: «Берегите пятую точку».

Писарев, в свою очередь, задавал вопросы про трофеи: «Все-таки вы задолжали болельщикам не только эти три игры, но и вообще титулы. Вы за титулом когда пойдете?»

«Динамо» выложило видео, где за это интервью вручают премию ТЭФИ: «Номинация «Интервью года». За вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА – «Динамо».

Мария Орзул отреагировала на издевку в комментариях: «Дорогое «Динамо». А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили после ухода Карпина, что атмосфера сильно поменялась. Я болею за «Динамо» и болею за все, что происходит внутри команды. На ЦСКА – «Динамо», на студии было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре».

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773202676
Какие же ничтожные срач твшники и их эскперды..ну подкололи,а эти начинают оправдание, нытьё,ищут черную кошку в темной комнате
Ответить
Kollljan
1773203026
Да выгнать эту бабу, и всё!
Ответить
subbotaspartak
1773203224
Есть такие слова: юмор, ирония... Шутить изволите? Ждите ответ. Привет.
Ответить
R_a_i_n
1773204730
50 лет дна раздухарились последнее время. Прям как Талалаев.
Ответить
Strig
1773204979
шоу... и весь наш спорт и особо футбол - шоу... и около крутятся разные люди...
Ответить
Garrincha58
1773206242
на Матч.тв нет ни одного профессионала понабрали не понятно кого
Ответить
crf57
1773206718
А ГУСЕВ всё равно подленький человечишка,а Динамо всё равно скоро сольётся вниз!
Ответить
BRAZILES
1773207604
она вообще нев одеквате похоже ---посмотрите на ее глаза речь ощущение что она под чемто находится
Ответить
Серёга-Динамовец
1773211052
А Писарев вообще как тренер ноль,Валера по дружески держит у себя, из сборной выгонять надо его.
Ответить
Mladiс
1773227138
Ну накидалась баба и что с того, надо было пользоваться моментом
Ответить
Все новости
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 