Иностранные болельщики скучают по российским клубам в еврокубках

В соцсетях внезапно завирусился твит нигерийского фаната к жеребьевке 1/8 финала ЛЧ.

Болельщик написал: «Я скучаю по петербургскому «Зениту». Сообщение обычного фаната из Африки набрало 1,2 миллиона просмотров и более 26 тысяч лайков. В комментариях пользователи из разных уголков планеты вспоминают другие российские клубы, которые раньше ежегодно играли в еврокубках.

Отстранение российского футбола от международного продолжается с 2022 года. Сборная страны проводит только товарищеские матчи, российские клубы не участвуют в еврокубках.

В Российском футбольном союзе (РФС) выражали надежду, что бан снимут в 2026 году.

Ранее в Венгрию пригласили спартаковских воспитанников.

