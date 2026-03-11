Реакция Мостового на расширенный состав сборной России

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России, прокомментировал расширенный список национальной команды из 40 игроков.

Ранее Валерий Карпин, главный тренер сборной России, назвал расширенный состав на товарищеские матчи с Мали и Никарагуа.

«Честно говоря, уже ничему не удивляюсь. Против Брунея и Гренады тоже было по 35-40 человек. Так что чему тут удивляться? Три года уже так происходит – придумали расширенный список под себя. Уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной. Во времена! Хоть бы разок так пожить», – сказал Мостовой.