Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал трансферные слухи, касающиеся Алексея Батракова.

Согласно последним данным, летом полузащитник «Локомотива» может перейти в «Порту».

«Все эти разговоры, вбросы, которые сейчас есть, я с уважением отношусь к Володе Кузьмичeву, который представляет его [Батракова] интересы, это наш близкий товарищ, он сказал, что Лeша уйдeт на 90%.

Если это «Порту», просто надо заворачивать и отпускать. Если, правда, 16 миллионов евро готовы заплатить», – сказал Генич.