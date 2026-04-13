Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал трансферные слухи, касающиеся Алексея Батракова.
Согласно последним данным, летом полузащитник «Локомотива» может перейти в «Порту».
«Все эти разговоры, вбросы, которые сейчас есть, я с уважением отношусь к Володе Кузьмичeву, который представляет его [Батракова] интересы, это наш близкий товарищ, он сказал, что Лeша уйдeт на 90%.
Если это «Порту», просто надо заворачивать и отпускать. Если, правда, 16 миллионов евро готовы заплатить», – сказал Генич.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что на хавбека также претендует «ПСЖ».
Источник: «Коммент.Шоу»