Реакция Генича на поражение «Краснодара» от «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат игры 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

«Сергеев и Лунев снова сыграли за «Зенит» сегодня…

Голливуд до такого не додумался. Жизнь – лучший драматург», – написал Генич в своем телеграм-канале.