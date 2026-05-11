Реакция Генича на поражение «Краснодара» от «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат игры 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром».
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
«Сергеев и Лунев снова сыграли за «Зенит» сегодня…
Голливуд до такого не додумался. Жизнь – лучший драматург», – написал Генич в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Константина Генича