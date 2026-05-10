Генич высказался о скорой отставке Семака из «Зенита»

10 мая, 11:17
32

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич полагает, что главный тренер Сергей Семак вскоре покинет «Зенит».

«У меня ощущение, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры…

Может быть, «Зенит» пойдет на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдет. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера.

Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • Он привел команду к 6 чемпионствам подряд.
  • Контракт Семака действует до 2030 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Генич Константин
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FROLL007
1778401184
Второе серебро кряду это провал для чемпионских амбиций Зенита. Гыгыгы
Ответить
Константин-Шапкин-google
1778402381
Симащук вместо Тимака. Сойдёт.
Ответить
Semenycch
1778402974
Этот Генич, придурок, достал лгать! Миллер менее месяца назад сказал о том, что Сергея Богдановича не уволят при любом результате!
Ответить
ScarlettOgusania
1778403368
Генич предполагает, Мюллер располагает...)
Ответить
neveldomha
1778404338
Когда Генич пишет, "я думаю", мне становится сиешно
Ответить
NewLife
1778405888
Как скажет Анна, так и будет)))
Ответить
...уефан
1778406246
...честно говоря, достал уже Генич своими недоинсайдами, достойными подростка...
Ответить
Бумбраш
1778406667
Нельзя сырожу увальнять,шестикратный шампиен жи...супер физрук..
Ответить
Юбиляр
1778408225
Сирожа, ВЕРИМ! Дайте Сироже поработать!!! Гы...
Ответить
Интерес
1778416712
Ощущением Генич живёт,очевидно,что пучит живот!
Ответить
