Генич высказался о скорой отставке Семака из «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич полагает, что главный тренер Сергей Семак вскоре покинет «Зенит».

«У меня ощущение, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры…

Может быть, «Зенит» пойдет на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдет. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера.

Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».