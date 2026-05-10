Генич высказался о скорой отставке Семака из «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич полагает, что главный тренер Сергей Семак вскоре покинет «Зенит».
«У меня ощущение, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры…
Может быть, «Зенит» пойдет на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдет. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера.
Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- Он привел команду к 6 чемпионствам подряд.
- Контракт Семака действует до 2030 года.
