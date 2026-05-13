В «Спартаке» назвали условия, при которых признают сезон успешным

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал цели команды на остаток сезона.

– Какие цели у «Спартака» на остаток сезона?

– Очевидно, что третье место и Кубок, само собой.

– В таком случае можно будет назвать сезон успешным?

– Если учесть, с чего мы начали зиму – однозначно да. А так, конечно, только первое место. Другого для «Спартака» быть не может.