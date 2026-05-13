В «Спартаке» назвали условия, при которых признают сезон успешным

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал цели команды на остаток сезона.
– Какие цели у «Спартака» на остаток сезона?
– Очевидно, что третье место и Кубок, само собой.
– В таком случае можно будет назвать сезон успешным?
– Если учесть, с чего мы начали зиму – однозначно да. А так, конечно, только первое место. Другого для «Спартака» быть не может.
- 17 мая «Спартак» в 30-м туре РПЛ сыграет в гостях с «Динамо Мх». Красно-белые занимают в чемпионате России 4-е место. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» перед последним туром составляет 2 очка.
- 24 мая красно‑белые в Москве встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.
