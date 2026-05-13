Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС

Ассоциация игроков МЛС опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в лиге.

Его возглавил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук занял в нем 13-е место.

Самые высокооплачиваемые игроки МЛС в 2026 году:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 28,333 миллиона долларов;

2. Сон Хын-Мин («Лос‑Анджелес») – 11,152 миллиона;

3. Родриго Де Пауль («Интер Майами») – 9,688 миллиона;

4. Ирвинг Лосано («Сан‑Диего») – 9,333 миллиона;

5. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») – 7,871 миллиона…

12. Томас Мюллер («Ванкувер Уайткепс») – 5,152 миллиона;

13. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») – 5,085 миллиона.