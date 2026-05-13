Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС

Ассоциация игроков МЛС опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в лиге.
Его возглавил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук занял в нем 13-е место.
Самые высокооплачиваемые игроки МЛС в 2026 году:
1. Лионель Месси («Интер Майами») – 28,333 миллиона долларов;
2. Сон Хын-Мин («Лос‑Анджелес») – 11,152 миллиона;
3. Родриго Де Пауль («Интер Майами») – 9,688 миллиона;
4. Ирвинг Лосано («Сан‑Диего») – 9,333 миллиона;
5. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») – 7,871 миллиона…
12. Томас Мюллер («Ванкувер Уайткепс») – 5,152 миллиона;
13. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») – 5,085 миллиона.
- Суммы указаны с учетом бонусов. Чистая зарплата Месси составляет 25 миллионов долларов, Миранчука – 3,8 миллиона. По этому показателю россиянин делит в лиге 14-15 места.
- Еще один российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов получает в «Спортинг Канзас Сити» зарплату в размере 950 тысяч долларов и зарабатывает примерно 1,065 миллиона с учетом бонусов.
Источник: официальный сайт Ассоциации игроков МЛС