Аршавин заявил, что Месси уже мало похож на футболиста

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о нынешней форме нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
«Чикаго» играл с «Майами». Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож, но весь стадион пришел на Месси, чтобы сказать: «Я видел Месси», – сказал Аршавин.
- 38-летний аргентинец в этом году провел за клуб 11 матчей, забил 8 голов.
- Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028-го.
