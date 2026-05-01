Аршавин заявил, что Месси уже мало похож на футболиста

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о нынешней форме нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Чикаго» играл с «Майами». Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож, но весь стадион пришел на Месси, чтобы сказать: «Я видел Месси», – сказал Аршавин.