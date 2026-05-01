Аршавин заявил, что Месси уже мало похож на футболиста

1 мая, 09:32
8

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о нынешней форме нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Чикаго» играл с «Майами». Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож, но весь стадион пришел на Месси, чтобы сказать: «Я видел Месси», – сказал Аршавин.

  • 38-летний аргентинец в этом году провел за клуб 11 матчей, забил 8 голов.
  • Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028-го.

Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Интер Майами Аршавин Андрей Месси Лионель
Комментарии (8)
Красногвардейчик
1777620517
Шершавин, вспомни себя в Кайрате, на кого похож был, или думаешь ты один стареешь?
oyabun
1777620779
Тем не менее Месси до сих пор играет, хотя обеспечен давно на несколько поколений вперед. А кое-кто так же давно только языком и чешет с умным видом.
Skull_Boy
1777620907
И это говорит овощ, который продержался в Англии целых 5 месяцев, а дальше уснул на лавке
Cleaner
1777622097
Аршавин сильно похож на ЧИПСОЕДА. Но это ЕГО проблемы! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Krics
1777622563
Месси не похож на футболиста? А ты тогда кто?
Александр52
1777630115
Зенит рассадник негативной информации. А Аршавин лидер по гнуси. Лишь бы заявить о себе в очередной раз. Возомнил себя крупным специалистом по развешиванию ярлыков. Он вроде бы из этой футбольной среды, но зачем нести чушь о коллегах по цеху. Пора вызывать в партком и пропесочить мальчика в очках. Он на самом деле слепой, или для понта и предания самому себе хоть чуть чуть интеллигентности?
Plyash
1777632728
Шава злорадная , а ты в 38 годиков на каких полях чалился ?
k611
1777635066
При этом мячи то забивает...
