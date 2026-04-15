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Месси обвинили в мошенничестве

15 апреля, 22:19
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Промоутерская компания VID подала иск к Лионелю Месси, нападающему «Интер Майами», и Ассоциации футбола Аргентины из-за неучастия игрока в товарищеском матче сборной.

Иск во вторник подали в суд Южной Флориды (США). По версии истца, VID заплатила AFA 7 млн долларов за эксклюзивное право организовать два товарищеских матча сборной Аргентины в октябре прошлого года – против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0).

VID утверждает, что ключевым условием соглашения стало участие Месси. В документах говорится, что контракт обязывал 38-летнего футболиста провести на поле не менее 30 минут в каждой игре, если он не имел травмы. Месси не сыграл в матче с Венесуэлой, а компания заявляет, что у игрока не было повреждения.

VID обвинила Месси и AFA в мошенничестве и нарушении условий контракта. Истец считает, что из-за этого понес «миллионы долларов» убытков, и потребовал компенсацию и дополнительную выплату, однако точная сумма иска не называется.

  • Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года.
  • В прошлом сезоне он помог клубу впервые выиграть чемпионат MЛС.
  • Сейчас игрок готовится к ЧМ-2026.

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Источник: TMZ
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (2)
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Loko_Roma
1776283768
Гнома по телеку мало?
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Бумбраш
1776314572
А наша рэфээса подала иск на сборную Мали?
Ответить
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