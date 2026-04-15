Месси обвинили в мошенничестве

Промоутерская компания VID подала иск к Лионелю Месси, нападающему «Интер Майами», и Ассоциации футбола Аргентины из-за неучастия игрока в товарищеском матче сборной.

Иск во вторник подали в суд Южной Флориды (США). По версии истца, VID заплатила AFA 7 млн долларов за эксклюзивное право организовать два товарищеских матча сборной Аргентины в октябре прошлого года – против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0).

VID утверждает, что ключевым условием соглашения стало участие Месси. В документах говорится, что контракт обязывал 38-летнего футболиста провести на поле не менее 30 минут в каждой игре, если он не имел травмы. Месси не сыграл в матче с Венесуэлой, а компания заявляет, что у игрока не было повреждения.

VID обвинила Месси и AFA в мошенничестве и нарушении условий контракта. Истец считает, что из-за этого понес «миллионы долларов» убытков, и потребовал компенсацию и дополнительную выплату, однако точная сумма иска не называется.