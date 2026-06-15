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Матч ЧМ-2026 обслужит женщина

15 июня, 17:59
16

Американка Тори Пенсо назначена главным арбитром матча группового этапа чемпионата мира – 2026 между сборными Чехии и ЮАР.

Встреча состоится 18 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

  • Пенсо стала не первой женщиной, получившей назначение на матч мужского чемпионата мира.
  • Ранее в истории турнира работала главной француженка Стефани Фраппар, которая отработала на игре Германия – Коста-Рика на ЧМ-2022.
  • Чемпионат мира -2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира США. МЛС ЮАР Чехия
Комментарии (16)
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Цугундeр
1781535822
) За ЮАР не скажу, но чешское порно когда-то славилось..)
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Император 1
1781536800
Не вижу смысла в мужской спорт назначать женщину судьёй
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...уефан
1781538528
...должна быть черная лесбиянка!...
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Чугунный скороход
1781538947
Ну понеслось... Осталось трансформера назначить
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Айболид
1781541467
Неоднозначный такой заголовок . В каком смысле обслужит ?
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Император Бомжей
1781542466
Без регистрации и смс))
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