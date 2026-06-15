Матч ЧМ-2026 обслужит женщина

Американка Тори Пенсо назначена главным арбитром матча группового этапа чемпионата мира – 2026 между сборными Чехии и ЮАР.
Встреча состоится 18 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Пенсо стала не первой женщиной, получившей назначение на матч мужского чемпионата мира.
- Ранее в истории турнира работала главной француженка Стефани Фраппар, которая отработала на игре Германия – Коста-Рика на ЧМ-2022.
- Чемпионат мира -2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд.
Источник: «Бомбардир»