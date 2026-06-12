Сборная Бразилии получила 8 красных карточек в матче с США

Восемь красных карточек показала испанский арбитр Паола Себольяда Лопес женской сборной Бразилии в товарищеском матче против США в Форталезе.
Американки одержали победу со счeтом 1:0 – единственный мяч был забит в результате автогола в начале второго тайма.
Бразильская команда получила восемь удалений. Две футболистки покинули поле в концовке встречи, ещe две – уже после финального свистка. Они спорили с арбитром и выражали недовольство ее работой.
Нападающая сборной Бразилии Людмила заработала прямую красную карточку за аплодисменты в адрес рефери.
Ещe четыре удаления во втором тайме получили представители тренерского штаба бразильской команды, включая главного тренера Артура Элиаса.
- Мужские сборные Бразилии и США сейчас готовятся к старту чемпионата мира.
- Бразилия сыграет в группе с Гаити, Шотландией и Марокко.
- США в квартете с Парагваем, Австралией и Турцией.
Источник: «Бомбардир»