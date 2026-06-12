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Сборная Бразилии получила 8 красных карточек в матче с США

Вчера, 00:28
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Восемь красных карточек показала испанский арбитр Паола Себольяда Лопес женской сборной Бразилии в товарищеском матче против США в Форталезе.

Американки одержали победу со счeтом 1:0 – единственный мяч был забит в результате автогола в начале второго тайма.

Бразильская команда получила восемь удалений. Две футболистки покинули поле в концовке встречи, ещe две – уже после финального свистка. Они спорили с арбитром и выражали недовольство ее работой.

Нападающая сборной Бразилии Людмила заработала прямую красную карточку за аплодисменты в адрес рефери.

Ещe четыре удаления во втором тайме получили представители тренерского штаба бразильской команды, включая главного тренера Артура Элиаса.

  • Мужские сборные Бразилии и США сейчас готовятся к старту чемпионата мира.
  • Бразилия сыграет в группе с Гаити, Шотландией и Марокко.
  • США в квартете с Парагваем, Австралией и Турцией.

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Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А США. МЛС Бразилия США
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Baggio1986
1781242782
Людмила))
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