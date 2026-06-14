Униженный США судья из Сомали получит всю зарплату за ЧМ-2026

Сомалийский арбитр Омар Артан, не допущенный до работы на чемпионате мира из-за отказа во въезде в США, получит от ФИФА полный гонорар за турнир.
Несмотря на то что Артан не примет участия в матчах мирового первенства, ФИФА обязалась выплатить ему заработную плату в полном объеме.
По информации издания Mirror, главные судьи на этом ЧМ заработают от 70 до 100 тысяч долларов.
- Ранее сомалийский рефери не смог получить разрешение на въезд в Соединенные Штаты, где проходит турнир. Причины отказа не раскрываются.
- Сомалиец обслуживал ответный матч финала африканской Лиги чемпионов прошлого и был назван лучшим африканским арбитром года по версии КАФ в 2025-м.
- Он будет судить игру Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой».
Источник: ВВС