⚡ ЧМ-2026. Хет-трик 38-летнего Месси принес Аргентине крупную победу над Алжиром (3:0)

Аргентина одержала разгромную победу над Алжиром в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:0.

Три гола забил Лионель Месси. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира. Это первый хет-трик на ЧМ в карьере 38-летнего аргентинца.