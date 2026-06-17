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  • ⚡ ЧМ-2026. Хет-трик 38-летнего Месси принес Аргентине крупную победу над Алжиром (3:0)

⚡ ЧМ-2026. Хет-трик 38-летнего Месси принес Аргентине крупную победу над Алжиром (3:0)

17 июня, 05:59
24

Аргентина одержала разгромную победу над Алжиром в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:0.

Три гола забил Лионель Месси. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира. Это первый хет-трик на ЧМ в карьере 38-летнего аргентинца.

Чемпионат мира. Группа J. 1 тур
Аргентина - Алжир - 3:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Л. Месси, 17; 2:0 - Л. Месси, 60; 3:0 - Л. Месси, 76.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира США. МЛС Алжир Аргентина Месси Лионель
Комментарии (24)
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shahor
1781666617
Аргентина теперь,оказывается,европейская сборная!По географии аФФтору твёрдый такой неуд.Месси-есть Месси,а южноамериканцы,по моему мнению,главные претенденты на победу.
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Дубина
1781666996
Писарь еще тот шо попало пишет)) Аргентина в порядке!
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Psih86
1781668547
Гений просто, в 38 лет так играть.
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k611
1781671235
Класс! В его то годы. Посмотрим что будет с более сильными соперниками.
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Garrincha58
1781672639
Этот скорее 1000 забьёт, чем Криш
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Oldtrafford83
1781672817
Лучший снайпер в истории ЧМ вместе с Миро Клозе, круто!!!
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zlobny_zenitos
1781672832
P.S. Вот для Криша теперь мотивация, он слюной изошел, это точно))) ему сегодня в 20:00 придется попыхтеть с Конго, как же, его главный конкурент за титулы сотворил хет-трик в первом же матче))) Хоть они оба и делали всю жизнь вид, что взаимные успехи им индифферентны, но это не так. Будем посмотреть!
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rash1959
1781673610
бомбардир, убейся о стену, всем составом, или хотя бы набирайте людей, которые в школу ходили.
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FFR
1781676408
Бомбардир по каким параметрам принимает на работу сотрудников??? Наверное даже школьники знают, что Аргентина не Европа.
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Baggio1986
1781677210
Кристинка плакать будет как всегда
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