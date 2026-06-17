⚡ ЧМ-2026. Хет-трик 38-летнего Месси принес Аргентине крупную победу над Алжиром (3:0)

Аргентина одержала разгромную победу над Алжиром в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:0.
Три гола забил Лионель Месси. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира. Это первый хет-трик на ЧМ в карьере 38-летнего аргентинца.
Чемпионат мира. Группа J. 1 тур
Аргентина - Алжир - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Месси, 17; 2:0 - Л. Месси, 60; 3:0 - Л. Месси, 76.
Источник: «Бомбардир»