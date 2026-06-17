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Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Алжир
Аргентина - Алжир: обзор матча 17 июня 2026
Аргентина
17.06.2026, среда, 04:00
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
3 : 0
Завершен
Алжир
17'
Л. Месси
60'
Л. Месси
76'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Алжир
Завершен
90'
+6'
81'
Замена
Рамир Зерруки
️️️️➡️️
Набиль Бенталеб
81'
Замена
Адиль Бульбина
️️️️➡️️
Ибрагим Маза
Замена
Нико Пас
️️️️➡️️
Кристиан Ромеро
79'
Замена
Николас Отаменди
️️️️➡️️
Лионель Месси
79'
ГОЛ! 3:0!
Лионель Месси
Пас отдал
Тиаго Алмада
76'
64'
Замена
Рияд Марез
️️️️➡️️
Анис Хадж Мусса
64'
Замена
Мохамед Амура
️️️️➡️️
Хишам Будауи
64'
Замена
Уссем Ауа
️️️️➡️️
Амин Гуири
ГОЛ! 2:0!
Лионель Месси
Пас отдал
Алексис Мак Аллистер
60'
Замена
Хулиан Альварес
️️️️➡️️
Тиаго Алмада
55'
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Лаутаро Мартинес
55'
Замена
Науэль Молина
️️️️➡️️
Гонсало Монтиэль
46'
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Лионель Месси
17'
11'
Гол отменен - офсайд
Фарез Шаиби
Гол отменен - офсайд
Лионель Месси
7'
Показать весь матч
Live: Аргентина - Алжир
Поле
Текстовая версия
90+6'
Райан Айт Нури (Algeria) сыграл рукой.
90+5'
Правила нарушил Нико Пас (Argentina).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
86'
Удар заблокирован. Бил Рияд Марез (Algeria).
85'
Уссем Ауа (Algeria) заработал штрафной в атаке.
83'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Argentina).
83'
Рияд Марез (Algeria) заработал штрафной на правом фланге.
82'
Замена у команды Algeria. Ибрагим Маза ушел, Рамир Зерруки вышел.
81'
Замена у команды Algeria. Набиль Бенталеб ушел, Адиль Бульбина вышел.
80'
Замена у команды Argentina. Кристиан Ромеро ушел, Николас Отаменди вышел.
80'
Замена у команды Argentina. Лионель Месси ушел, Нико Пас вышел.
78'
Пауза в матче. Травму получил Ибрагим Маза (Algeria).
76'
Гол! 3:0! Забил Лионель Месси (Argentina). Ассистент - Николас Гонсалес.
75'
Родриго Де Пауль (Argentina) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Правила нарушил Фарез Шаиби (Algeria).
69'
Момент не реализован! Уссем Ауа (Algeria). Пас отдал Mohammed Amoura.
66'
Люка Зидан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Argentina.
66'
Лионель Месси (Argentina) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Люка Зидан (Algeria). Пас отдал Алексис Мак Аллистер.
64'
Правила нарушил Mohammed Amoura (Algeria).
64'
Кристиан Ромеро (Argentina) заработал штрафной в атаке.
64'
Замена у команды Algeria. Анис Хадж Мусса ушел, Рияд Марез вышел.
64'
Замена у команды Algeria. Амин Гуири ушел, Mohammed Amoura вышел.
64'
Замена у команды Algeria. Хишам Будауи ушел, Уссем Ауа вышел.
63'
Энцо Фернандес (Argentina) заработал штрафной в атаке.
60'
Гол! 2:0! Забил Лионель Месси (Argentina).
60'
Гол! 2:0! Забил Лионель Месси (Argentina).
60'
Алексис Мак Аллистер (Argentina) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Люка Зидан (Algeria).
59'
Айсса Манди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Argentina.
57'
Удар заблокирован. Бил Ибрагим Маза (Algeria). Ассистент - Фарез Шаиби.
55'
Замена у команды Argentina. Лаутаро Мартинес ушел, Хулиан Альварес вышел.
55'
Замена у команды Argentina. Тиаго Алмада ушел, Николас Гонсалес вышел.
55'
Амин Гуири (Algeria) заработал штрафной на левом фланге.
54'
Лаутаро Мартинес (Argentina) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Люка Зидан (Algeria). Проникающий пас делал Лионель Месси.
51'
Ибрагим Маза (Algeria) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
Правила нарушил Кристиан Ромеро (Argentina).
51'
Момент не реализован! Лионель Месси (Argentina). Пас отдал Науэль Молина.
48'
Правила нарушил Хишам Будауи (Algeria).
48'
Лионель Месси (Argentina) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Argentina. Гонсало Монтиэль ушел, Науэль Молина вышел.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+5'
Момент не реализован! Алексис Мак Аллистер (Argentina). Пас отдал Лионель Месси.
45+4'
Факундо Медина (Argentina) заработал штрафной на левом фланге.
45+4'
Факундо Медина (Argentina) заработал штрафной на левом фланге.
45+4'
Удар заблокирован. Бил Анис Хадж Мусса (Algeria). Ассистент - Рафик Бельгали.
45+1'
Лисандро Мартинес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Algeria.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
45'
Рами Бенсебаини (Algeria) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Рами Бенсебаини (Algeria) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Момент не реализован! Фарез Шаиби (Algeria). Пас отдал Анис Хадж Мусса.
44'
Момент не реализован! Фарез Шаиби (Algeria). Пас отдал Айсса Манди.
43'
Ибрагим Маза (Algeria) заработал штрафной на левом фланге.
43'
Правила нарушил Алексис Мак Аллистер (Argentina).
42'
Момент не реализован! Тиаго Алмада (Argentina). Пас отдал Энцо Фернандес.
41'
Момент не реализован! Фарез Шаиби (Algeria). Навешивал Хишам Будауи с углового.
40'
Эмилиано Мартинес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Algeria.
39'
Тиаго Алмада (Argentina) в офсайде.
37'
Правила нарушил Факундо Медина (Argentina).
37'
Правила нарушил Факундо Медина (Argentina).
37'
Момент не реализован! Лионель Месси (Argentina).
36'
Тиаго Алмада (Argentina) заработал штрафной в атаке.
36'
Правила нарушил Рафик Бельгали (Algeria).
34'
Правила нарушил Амин Гуири (Algeria).
34'
Алексис Мак Аллистер (Argentina) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Правила нарушил Лионель Месси (Argentina).
28'
Пауза окончена. Матч продолжается.
17'
Гол! 1:0! Забил Лионель Месси (Argentina). Ассистент - Родриго Де Пауль.
11'
Правила нарушил Гонсало Монтиэль (Argentina).
11'
Райан Айт Нури (Algeria) заработал штрафной на левом фланге.
10'
Правила нарушил Лаутаро Мартинес (Argentina).
10'
Айсса Манди (Algeria) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Решение ВАР. Нет гола!
8'
Отмена гола после ВАР. Фарез Шаиби (Algeria)
8'
Фарез Шаиби (Algeria) в офсайде.
5'
Лионель Месси (Argentina) в офсайде.
4'
Лаутаро Мартинес (Argentina) в офсайде.
1'
Анис Хадж Мусса (Algeria) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Правила нарушил Энцо Фернандес (Argentina).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Алжир
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
4
Монтиэль
24
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
4-3-2-1
23
Зидан
17
Бельгали
21
Бенсебаини
2
Манди
15
Айт Нури
14
Будауи
19
Бенталеб
10
Шаиби
11
Хадж Мусса
22
Маза
9
Гуири
10
Месси
19
Отаменди
19
Отаменди
10
Месси
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
13
Ромеро
18
Пас
18
Пас
13
Ромеро
22
Мартинес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
22
Мартинес
16
Алмада
9
Альварес
9
Альварес
16
Алмада
19
Бенталеб
6
Зерруки
6
Зерруки
19
Бенталеб
9
Гуири
8
Ауа
8
Ауа
9
Гуири
11
Хадж Мусса
7
Марез
7
Марез
11
Хадж Мусса
22
Маза
20
Бульбина
20
Бульбина
22
Маза
14
Будауи
18
Амура
18
Амура
14
Будауи
Остались в запасе
Аргентина
Алжир
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Аргентина - Алжир
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
561
609
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Эрроухед
Посещаемость:
69045
Где смотреть матч:
«Кинопоиск», сайт «Матч ТВ»
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