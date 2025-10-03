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Испания. Сегунда
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Леганес
Люка Зидан
€ 1 млн
Люка Зидан
Леганес
13 мая 1998 (28), Марсель
#13 | Вратарь
182 см
Алжир | Франция
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Публикации
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Вальверде: «Думал, что меня выгонят из «Реала» из-за сына Зидана»
2 апреля
Сын Зидана установил рекорд на Кубке Африки
7 января
1
Сын Зидана будет выступать за африканскую сборную
2025.10.03 10:25
Пост
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Фото
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
El Confidencial: Регилон покинул «Реал» из-за конфликта с Лукой Зиданом
2020.11.06 23:45
1
Фото
Лука Зидан перешел из «Реала» в «Райо Вальекано»
2020.10.06 08:16
1
AS: «Реал» вернет Лунина из аренды и не будет продлевать Луку Зидана
2020.07.24 08:53
2
Лука Зидан может перейти в «Бордо». Его отец выступал за французский клуб четыре года
2020.06.05 00:38
1
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
2020.04.25 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
2019.07.12 09:18
1
«Расинг» арендовал Луку Зидана. Вторым вратарем «Реала» может стать Лунин
2019.07.09 20:22
1
Marca: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
2019.07.08 10:40
6
Marca: руководство и фанаты «Реала» хотят видеть вторым вратарем Лунина, а не сына Зидана
2019.05.17 12:50
1
Marca: Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
2019.05.14 15:37
1
Лука Зидан может перейти в «Базель»
2019.04.04 14:58
1
ABC: Куртуа будет основным вратарем «Реала» в новом сезоне
2019.04.04 13:59
8
Касилья – о сыне Зидана: «Лука попадет в число лучших вратарей мира»
2019.04.02 07:31
Зидан: «Лука сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала»
2019.04.01 06:19
5
Еременко, Лысов и Мбаппе претендуют на награду Golden Boy
2018.07.02 10:07
17
Лука Зидан дебютировал за «Реал»
2018.05.19 22:24
3
Кроос: «Зидан выиграл с «Реалом» 8 трофеев за 2 года. Этого более чем достаточно»
2018.02.16 12:15
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