«Расинг» арендовал Луку Зидана. Вторым вратарем «Реала» может стать Лунин

Ну и норм, а то была новость про зидана - второго вратаря реала, сырой совсем, и те матчи где я его видел... не доростет даже до "половины бати" кк там остальные сыновья- не знаю
«Реал» сообщил об уходе вратаря Луки Зидана в «Расинг» на правах аренды.
Контракт заключен сроком на один сезон.
Ранее издание Marca писало о том, что в случае ухода Зидана вторым вратарем мадридского клуба станет Андрей Лунин. 30-го июня украинец вернулся из годовой аренды в «Леганесе».
Воспитанник «Реала» Зидан провел два матча в Примере и пропустил четыре гола.