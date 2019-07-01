«Расинг» арендовал Луку Зидана. Вторым вратарем «Реала» может стать Лунин

«Реал» сообщил об уходе вратаря Луки Зидана в «Расинг» на правах аренды.

Контракт заключен сроком на один сезон.

Ранее издание Marca писало о том, что в случае ухода Зидана вторым вратарем мадридского клуба станет Андрей Лунин. 30-го июня украинец вернулся из годовой аренды в «Леганесе».

Воспитанник «Реала» Зидан провел два матча в Примере и пропустил четыре гола.