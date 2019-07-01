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    «Расинг» арендовал Луку Зидана. Вторым вратарем «Реала» может стать Лунин

    «Реал» сообщил об уходе вратаря Луки Зидана в «Расинг» на правах аренды.

    Контракт заключен сроком на один сезон.

    Ранее издание Marca писало о том, что в случае ухода Зидана вторым вратарем мадридского клуба станет Андрей Лунин. 30-го июня украинец вернулся из годовой аренды в «Леганесе».

    Воспитанник «Реала» Зидан провел два матча в Примере и пропустил четыре гола.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8090

      DeStar 27 минут назад

      Ну и норм, а то была новость про зидана - второго вратаря реала, сырой совсем, и те матчи где я его видел... не доростет даже до "половины бати" кк там остальные сыновья- не знаю

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