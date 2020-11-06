El Confidencial: Регилон покинул «Реал» из-за конфликта с Лукой Зиданом

Защитник Серхио Регилон покинул летом «Реал» из-за конфликта с вратарем Лукой Зиданом. Как следствие у Регилона испортились отношения и с главным тренером Зинедином Зиданом, пишет El Confidencial.
В итоге футболиста за 30 миллионов евро купил «Тоттенхэм». Нет в «Реале» теперь и Луки Зидана – он ушел в «Райо Вальекано» (Сегунда).
- Регилон уже успел провести в АПЛ три матча и сделать две результативные передачи.
- «Тоттенхэм» идет в чемпионате Англии третьим.
- 8 ноября лондонцы сыграют в 8-м туре с «Вест Бромвичем».
Источник: El Confidencial
Баскское информационное агенство. Количество подписчиков в твиттере - более 767 тысяч человек.