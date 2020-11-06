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    El Confidencial: Регилон покинул «Реал» из-за конфликта с Лукой Зиданом

    Защитник Серхио Регилон покинул летом «Реал» из-за конфликта с вратарем Лукой Зиданом. Как следствие у Регилона испортились отношения и с главным тренером Зинедином Зиданом, пишет El Confidencial.

    В итоге футболиста за 30 миллионов евро купил «Тоттенхэм». Нет в «Реале» теперь и Луки Зидана – он ушел в «Райо Вальекано» (Сегунда).

    • Регилон уже успел провести в АПЛ три матча и сделать две результативные передачи.
    • «Тоттенхэм» идет в чемпионате Англии третьим.
    • 8 ноября лондонцы сыграют в 8-м туре с «Вест Бромвичем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Confidencial

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    06.11.2020 23:45
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