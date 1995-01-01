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    ABC: Куртуа будет основным вратарем «Реала» в новом сезоне

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал выбор в пользу Тибо Куртуа как основного голкипера команды в следующем сезоне, сообщает ABC.

    Предполагается, что Кейлор Навас покинет мадридский клуб летом. В этом случае вторым вратарем «Реала» станет Андрей Лунин, выступающий в аренде в «Леганесе».

    Что касается Луки Зидана, то он в любом случае останется третьим голкипером.

    • Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» летом 2018 года за 35 миллионов евро.
    • В этом сезоне 26-летний бельгиец провел за сливочных 32 матча (10 – на ноль) и пропустил 42 гола.

    Источник: ABC

    ABC – испанская ежедневная газета. Третья по величине газета в стране наряду с El Pais и El Mundo. Была основана в Мадриде в январе 1903 года.

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +667

      SarJr 1 час назад

      Боже, там ещё 10 раз все изменится. Это ж не так решается что сказал и будет. Тут же форма влияет, отношения с партнёрами и тренером, игра и тд. Заранее это так нельзя решить

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      Рейтинг: +10035

      bset 1 час назад

      Дааа, с такой игрой Куртуа быстро станет третьим голкипером)

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      Рейтинг: +297

      fhnv 2 часа назад

      какой Андрей Лунин? Какой Леганес !!?? Админ ты чего куришь?

      0
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      Рейтинг: +2141

      panmon > fhnv 2 часа назад

      А в чем проблема?
      Отличное решение, Дырявый Куртуа быстро присядет и будет Зидан выпускать то Лунина, то Зидана

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