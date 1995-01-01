ABC: Куртуа будет основным вратарем «Реала» в новом сезоне

Боже, там ещё 10 раз все изменится. Это ж не так решается что сказал и будет. Тут же форма влияет, отношения с партнёрами и тренером, игра и тд. Заранее это так нельзя решить
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал выбор в пользу Тибо Куртуа как основного голкипера команды в следующем сезоне, сообщает ABC.
Предполагается, что Кейлор Навас покинет мадридский клуб летом. В этом случае вторым вратарем «Реала» станет Андрей Лунин, выступающий в аренде в «Леганесе».
Что касается Луки Зидана, то он в любом случае останется третьим голкипером.
- Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» летом 2018 года за 35 миллионов евро.
- В этом сезоне 26-летний бельгиец провел за сливочных 32 матча (10 – на ноль) и пропустил 42 гола.
ABC – испанская ежедневная газета. Третья по величине газета в стране наряду с El Pais и El Mundo. Была основана в Мадриде в январе 1903 года.