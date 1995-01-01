ABC: Куртуа будет основным вратарем «Реала» в новом сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал выбор в пользу Тибо Куртуа как основного голкипера команды в следующем сезоне, сообщает ABC.

Предполагается, что Кейлор Навас покинет мадридский клуб летом. В этом случае вторым вратарем «Реала» станет Андрей Лунин, выступающий в аренде в «Леганесе».

Что касается Луки Зидана, то он в любом случае останется третьим голкипером.