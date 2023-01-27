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  • В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним

В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним

27 января 2023, 14:57

Вероятно, вы в некотором замешательстве из-за заголовка. Христо Стоичков завершил карьеру в 2003 году вдали от «Барселоны». Зинедин Зидан вообще не играл в «Барсе». К тому же ни один из них сейчас не тренирует – и даже когда тренировали, ни Стоичков, ни Зидан не работали в «Барселоне».

Так в чем же дело? Речь о двух игроках, которые выступают в «Эйбаре».

Лука Зидан. Это сын Зинедина Зидана. Прошлым летом он после почти двух лет в «Райо Вальекано» стал свободным агентом и ушел в «Эйбар». Изначально Зидан был запасным вратарем. Но с октября стабильно выходит в старте. За это время в 13 матчах Сегунды пропустил 7 голов и заработал две желтые карточки. Про карьеру в «Эйбаре» говорит так:

«Прошлое уже не вернуть. В Мадриде я играл за два великих клуба, но пришло время двигаться дальше. Я хочу помочь «Эйбару» вернуться в Примеру. Это моя мечта на ближайший год.

• Стоичков. Его настоящее имя – Диего Мартинес. Он родился в Барселоне в семье большого фаната «Барселоны», который управлял баром и всю жизнь мечтал, чтобы туда заглянул игрок любимой команды. Он даже пообещал друзьям, что назовет своего будущего ребенка в честь игрока «Барсы», который исполнит его мечту. В 1992 году в бар зашел Христо Стоичков.

Мужчина сначала хотел назвать сына Стоичковым, потом – Христо. Но против этого была жена. В итоге случился компромисс – сына назвали Диего. Уже потом Диего Мартинес, когда стал профессиональным игроком, взял прозвище Стоичков. Мама и невеста называют его Диего, отец и его друзья – Стоичковым. Не обошлось и без других забавных историй.

Физиотерапевт «Мальорки» думал, что Диего – сын Христо Стоичкова. На поле Мартинес часто отвечал на этот вопрос соперникам. Сам, правда, Стоичков ни разу не встречался с Христо Стоичковым.

Сейчас Стоичков с 9 голами в 24 матчах располагается на третьем месте в списке бомбардиров.

***

«Эйбар» вылетел в Сегунду после сезона-2020/21. В прошлом году он не прошел стадию плей-офф. Сейчас клуб находится на пути к возвращению. После 24 туров клуб занимает первую строчку. Пусть отрыв и небольшой, но тренер Гаиско Гаритано верит повышение уже в сезоне-2022/23.

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети Стоичкова, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Испания Эйбар Зидан Люка
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