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Христо Стоичков
Христо Стоичков
Болгария
8 февраля 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Микаутадзе повторил рекорд Платини и Роналду
2024.06.27 01:10
1
Стоичков раскритиковал ЧМ-2022: «Низкий уровень футбола. 800 передач – 0 ударов по воротам»
2022.12.12 01:08
3
Стоичков: «Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле»
2021.03.12 12:36
2
Фото
Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории
2020.10.19 22:16
6
Стоичков – о Месси: «Никто не выиграет того, что выиграл Лионель»
2020.06.10 07:46
3
Стоичков: «Гвардиола принял «Барселону», собранную Райкардом. Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без»
2020.05.10 18:41
4
Стоичков: «Никогда не буду брать интервью у Роналду. Я говорю о футболе с лучшими»
2020.03.25 17:36
17
Видео
Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия
2019.10.16 15:23
10
Фото
Стоичков сфотографировался с надгробием с эмблемой «Реала» после вылета мадридцев из ЛЧ
2019.03.07 17:40
16
«Даже не думай об уходе из «Барселоны». Другого такого клуба нет». Стоичков обратился к Коутиньо
2019.02.04 14:49
6
Стоичков: «ФИФА делает все, чтобы финал чемпионата мира-2018 был европейским»
2018.07.01 00:05
20
Стоичков: «Украина подарила миру трех лучших игроков Европы»
2018.05.15 09:41
18
Стоичков — сборной России: «Каждый футболист должен сказать себе, что идет играть за свой народ»
2018.02.05 15:57
7
Стоичков: «Черчесов сделает хорошую команду к чемпионату мира»
2017.06.16 07:56
2
Стоичков не считает, что симулянтов стало больше
2017.06.16 06:09
1
Стоичков: «Черчесов советовался со мной перед тем, как возглавить сборную России»
2017.06.12 17:31
3
Стоичков: «Своей системностью Слуцкий напоминает Лобановского»
2017.06.12 16:47
7
Стоичков хочет видеть «Ювентус» победителем Лиги чемпионов
2017.05.09 15:41
4
Стоичков посоветовал Диего Косте не переезжать в Китай
2017.01.23 08:45
1
Стоичков: «Роналду может выиграть «Золотой мяч» только из-за своей красоты»
2016.07.05 08:32
18
Стоичков: «Когда я получаю плевок, то сам в ответ плюну дважды»
2016.05.20 09:56
5
Стоичков после победы «Барселоны»: «Реал» страдает»
2016.03.04 07:12
1
Стоичков: «Неймар не станет еще одним Иудой»
2016.02.10 23:05
2
Стоичков: «Легенду нельзя сравнивать с обычным игроком»
2016.01.12 09:37
5
Стоичков вошел в число претендентов на пост наставника сборной Казахстана
2015.12.14 01:37
1
Стоичков: «Ван Гаал разрушает «Манчестер Юнайтед»
2015.08.11 19:56
7
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