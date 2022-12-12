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Христо Стоичков
Главные новости
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
1
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
10
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
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1
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Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Христо Стоичков
Тренер
Имя
Христо
Фамилия
Стоичков
Гражданство
Болгария
Дата рождения
8 февраля 1966
Новости
Статьи
Посты
12 декабря 2022
01:08
Стоичков раскритиковал ЧМ-2022: «Низкий уровень футбола. 800 передач – 0 ударов по воротам»
3
12 марта 2021
12:36
Стоичков: «Барселона» играет вдесятером каждый раз, когда Гризманн выходит на поле»
2
19 октября 2020
22:16
Фото
Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории
6
10 июня 2020
07:46
Стоичков – о Месси: «Никто не выиграет того, что выиграл Лионель»
3
10 мая 2020
18:41
Стоичков: «Гвардиола принял «Барселону», собранную Райкардом. Невероятных вершин клуб добился бы и с Пепом, и без»
4
25 марта 2020
17:36
Стоичков: «Никогда не буду брать интервью у Роналду. Я говорю о футболе с лучшими»
18
16 октября 2019
15:23
Видео
Стоичков заплакал, говоря о расистском скандале вокруг матча Болгария – Англия
10
7 марта 2019
17:40
Фото
Стоичков сфотографировался с надгробием с эмблемой «Реала» после вылета мадридцев из ЛЧ
16
4 февраля 2019
14:49
«Даже не думай об уходе из «Барселоны». Другого такого клуба нет». Стоичков обратился к Коутиньо
6
1 июля 2018
00:05
Стоичков: «ФИФА делает все, чтобы финал чемпионата мира-2018 был европейским»
21
15 мая 2018
09:41
Стоичков: «Украина подарила миру трех лучших игроков Европы»
16
5 февраля 2018
15:57
Стоичков — сборной России: «Каждый футболист должен сказать себе, что идет играть за свой народ»
7
16 июня 2017
07:56
Стоичков: «Черчесов сделает хорошую команду к чемпионату мира»
2
06:09
Стоичков не считает, что симулянтов стало больше
1
12 июня 2017
17:31
Стоичков: «Черчесов советовался со мной перед тем, как возглавить сборную России»
3
16:47
Стоичков: «Своей системностью Слуцкий напоминает Лобановского»
7
9 мая 2017
15:41
Стоичков хочет видеть «Ювентус» победителем Лиги чемпионов
4
23 января 2017
08:45
Стоичков посоветовал Диего Косте не переезжать в Китай
1
5 июля 2016
08:32
Стоичков: «Роналду может выиграть «Золотой мяч» только из-за своей красоты»
18
20 мая 2016
09:56
Стоичков: «Когда я получаю плевок, то сам в ответ плюну дважды»
5
4 марта 2016
07:12
Стоичков после победы «Барселоны»: «Реал» страдает»
1
10 февраля 2016
23:05
Стоичков: «Неймар не станет еще одним Иудой»
2
12 января 2016
09:37
Стоичков: «Легенду нельзя сравнивать с обычным игроком»
6
14 декабря 2015
01:37
Стоичков вошел в число претендентов на пост наставника сборной Казахстана
1
11 августа 2015
19:56
Стоичков: «Ван Гаал разрушает «Манчестер Юнайтед»
7
07.12.2017 14:30
Легенды, которые брали «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Как у них сейчас дела?
«Бомбардир» вспоминает победителей престижной премии с 1987-го по 2007-й годы.
13
25.11.2016 10:00
Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру
Стивен Джеррард завершил игровую карьеру и может начать тренерскую. «Бомбардир» называет имена 10 крутых футболистов, которые могли бы его отговорить от этой затеи.
4
12.10.2016 17:00
11 лучших футболистов «Барселоны» всех времен
Лео, Хави, Роналдиньо и другие. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» собрал оптимальный состав «блауграны».
9
27.01.2016 13:22
Канчельскис, Баджо, Бергкамп и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1995/1996
Мировой купи-продай в разрезе Ретро.
19.01.2016 15:00
Стоичков, Алдаир, Баджо и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1990/91
Предлагаем читателям серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Далеко в дебри истории мы решили не забираться и начнем наш экскурс с 90-х годов прошлого века.
7
18.01.2016 16:29
Каким Гвардиола был в молодости
Пепу Гвардиоле сегодня исполнилось 45 лет. В честь этого события "Футбол в стиле Ретро" предлагает вспомнить Хосепа, который еще не переоделся в стильное пальто тренера.
1
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