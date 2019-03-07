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    Стоичков сфотографировался с надгробием с эмблемой «Реала» после вылета мадридцев из ЛЧ

    Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поиздевался над «Реалом» после его последних неудач.

    Болгарин сфотографировался с надгробной плитой с изображением эмблемы мадридского клуба.

    В середине прошлой недели «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв ответный матч каталонцам (0:3, первая встреча – 1:1). На выходных столичная команда уступила «Барселоне» уже в Примере и отстала от нее на 12 очков в турнирной таблице.

    Во вторник «Реал» дома проиграл «Аяксу» со счетом 1:4 во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира (в первом матче мадридцы в Амстердаме победили – 2:1).

    Источник: Mundo Deportivo

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    07.03.2019 17:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 марта 2019, 10:57

      Болелы Реала, не печальтесь! Понятно, что нервы на пределе.

      Сейчас придёт Маур. Поставит вам «красивый атакующий» футбол. Будете рвать всех 1:0, 0:0 или 0:1. :))) Продадите Золотого Модрича за 300 млн в Китай. Купите Тадича (он научит Кальехона и Куртуа финту Зидана, а других попадать в ворота ). И жизнь наладится:)))

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 7 марта 2019, 21:44

      петушара, ему надо было со своей фотографией вместо эмблемы сфоткаться...

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2019, 20:25

      ну такое

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 марта 2019, 19:24

      Европейская политкорректность,это вам не "ватники" с их плоскими шутками! М-да... И в рыло не получит???

      2
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 7 марта 2019, 19:20

      Жестковато.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 19:05

      Многие болеют за Барсу, но это лишнее...!

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 марта 2019, 19:01

      у фанов Динамо ******* (украл) идею ( про плиту Торпедо)

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 марта 2019, 18:58

      "Когда месси уйдет из барсы и у нее будет дикий спад, рамос еще нассыт на твою могилу" цитата одного чела в группе на эту новость)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > DeStar 7 марта 2019, 19:04

      Без месси они насиловали реал 4:0 5:1 при роналду даже... последний матчи месси так ходил по поле

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > de bruyne 7 марта 2019, 21:27

      расскажи это тем, которые мне тут с пеной у рта после матча кубка (0-3) кричали, что месси был одним из лучших в матче, а я им говорил, что его не существовало вообще тогда)
      А так мне пох, барса в свое время заглатывала так, что нужно было новое табло брать, так как двузначные цифры пропускала)
      Ныне у реала спад, будем ждать че придумают. и придумают ли)

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      Рейтинг: +1126

      richi 7 марта 2019, 18:48

      Больной на голову. Спать сней ложись.

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      Рейтинг: +42

      DiJock 7 марта 2019, 18:45

      Надеюсь, что в следующем сезоне Реал ответит Болгарину в его же манере.

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