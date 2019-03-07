Стоичков сфотографировался с надгробием с эмблемой «Реала» после вылета мадридцев из ЛЧ

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поиздевался над «Реалом» после его последних неудач.

Болгарин сфотографировался с надгробной плитой с изображением эмблемы мадридского клуба.

В середине прошлой недели «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв ответный матч каталонцам (0:3, первая встреча – 1:1). На выходных столичная команда уступила «Барселоне» уже в Примере и отстала от нее на 12 очков в турнирной таблице.

Во вторник «Реал» дома проиграл «Аяксу» со счетом 1:4 во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира (в первом матче мадридцы в Амстердаме победили – 2:1).