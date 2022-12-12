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    Стоичков раскритиковал ЧМ-2022: «Низкий уровень футбола. 800 передач – 0 ударов по воротам»

    Экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков высказался об уровне футбола на ЧМ-2022.

    «Низкий уровень футбола. За исключением некоторых встреч, не хватало динамики. Шесть голов у Англии в одном матче или семь у Испании – не показатель этого турнира. Было много игр с большим процентом владения мячом, большим количеством касаний, но без атак, без глубины, без обыгрыша один в один.

    Причина? Одно слово – страх. Страх проиграть. Никто ничем не рисковал. Я не вижу других причин. И дело не только в скорости движения мяча.

    Сколько было передач из глубины, ударов из-за пределов штрафной? 800 передач – и ноль ударов по воротам. Много касаний, но никто не бьeт. Что это за игра?» – цитирует Стоичкова Sport.es.

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    Источник: «Чемпионат»

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